Átadták a Mobil járműipari szakkiállításon összegyűlt adományt

A belgyógyászati osztály működését, szakembereik kongresszusi részvételét támogatják abból az adományból, amely a harmadik Mobil járműipari kiállításon gyűlt össze.

A szervezők kedden a városházán nyújtották át a jótékonysági akcióban összegyűjtött adományt. Balaicz Zoltán polgármester kiemelte, az összefogás városában, a zalai megyeszékhelyen hagyomány, hogy a rendezvényekkel jótékony célokat is támogatnak, és nem egy esetben a kórház volt a kedvezményezett.

Most a nemrég alakult I. Belgyógyászat és Infektológia Osztálynak gyűjtöttek a május 24–25-én az autóipari tesztpályán megrendezett III. Mobil Országos Járműipari és Logisztikai Szakkiállítás és Konferencia alkalmából. A két napon tizenhatezren keresték fel a rendezvényt, és felajánlásaikból 300 ezer forint folyt be. Balaicz Zoltán megemlítette, hogy az augusztusi jótékonysági nap egyik kedvezményezettje is a kórház lesz. Dr. Halász Gabriella főigazgató úgy fogalmazott: az adomány is jelzi, hogy a helyi közösség megbecsüli a kórház munkáját. Dr. Kovács Mónika, az osztályt vezető főorvos elmondta, a mostani adományból kollégáik szakmai továbbképzését is támogatják.