Átadták a felújított, napelemekkel ellátott épületet Zalabaksán

Négy éven át tartó folyamat zárult le csütörtökön a hét települést kiszolgáló közös önkormányzati hivatal felújított épületének ünnepélyes átadásával.

A mintegy 33 és fél millió forint értékű energiaracionalizálási programra 2016-ban nyújtotta be pályázatát Zalabaksa és konzorciumi partnerként Kozmadombja önkormányzata. Az avatón a székhelytelepülés polgármestere, Horváth Ottó ismertette a beruházással kapcsolatos legfontosabb adatokat. Mint elmondta, az épület felújítását már jóval korábban, 2003-ban megkezdték a tetőhéjazat cseréjével, majd néhány éve napelemeket szereltek fel.

Az épület energiaracionalizálására a vidékfejlesztési program keretében 2016-ban nyújtotta be közös pályázatát a két önkormányzat. A 2018-ban meghozott döntés alapján Zalabaksa 23,5 millió, míg Kozmadombja 3 millió forint támogatást kapott. A felújítás teljes költsége 33,5 millió forintot tett ki, a hiányzó hétmillió forintot a társult önkormányzatok adták össze.

Horváth Ottó az elvégzett munkákat is részletesen ismertette. Mint felidézte: kicserélték a homlokzati nyílászárókat, elvégezték az épület külső szigetelését, vakolatfelújítását és színezését, valamint a fűtés rekonstrukcióját is. Ezzel jelentős lépést tettek előbbre, ám ahhoz, hogy valóban komfortos munkakörülményeket tudjanak biztosítani a hivatal dolgozóinak, belső felújításra is szükség lenne.

– Szolgái és nem urai vagyunk a nemzetnek – idézte Kossuth Lajos szavait avatóbeszéde elején Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, majd azzal a gondolattal folytatta: mindez ma is érvényes, hiszen a közszférában ténykedőket, legyenek azok miniszterek, országgyűlési képviselők, egy adott település polgármesterei vagy hivatali dolgozók, az adófizetők tartják el. A köztisztviselőktől jogos elvárás, hogy a hozzájuk betérőket kedvesen, mosolyogva fogadják, igényeikre odafigyeljenek a közszféra dolgozói, ügyeiket pedig gyorsan és sikeresen oldják meg. Ahhoz, hogy az állampolgár jól érezze magát, segítőkész attitűdre, valamint kedves, barátságos kiszolgálásra van szükség.

Vigh László szerint mindez különösen érvényes faluhelyen, ahol amúgy is jól ismerik egymást az emberek.Az avatóbeszéd után az ünnepélyes szalagátvágás következett, az ebben való közreműködésre Vigh László mellett dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottat, a Zala megyei kormányhivatal vezetőjét, valamint Kámán Jánost, Kozmadombja polgármesterét kérte fel Horváth Ottó zalabaksai polgármester.