Átadták a 75-ös főút felújított szakaszát Novánál

Zala megye szempontjából kiemelt fontosságú az a 75-ös főút, amelynek közel két kilométeres szakaszát újították fel idén a Magyar Falu Program több mint hatszáz millió forintos támogatásával. A Nova melletti emelkedő átadását kedd délelőtt tartották.

Az eseményen elsőként Vigh László, a térség országgyűlési képviselője beszélt a beruházásról. Mint mondotta, a naponta átlagosan mintegy háromezer jármű által használt felújítására – folyamatos forgalom mellett – 120 nap állt a kivitelező Duna Aszfalt Kft. rendelkezésére. A munkálatok során nemcsak a pályaszerkezet újult és erősödött meg, de a vízelvezetés is, s utóbbit a magas lejtésszög miatt vízcsillapítókkal is kiegészítették.

– Nincs az a pénz, amit Zala úthálózatának fejlesztésére ne tudnánk elkölteni – folytatta dr. Pál Attila, a megyei közgyűlés elnöke, majd hozzátette: Zalában 1500 kilométer állami tulajdonú, s ugyanennyi önkormányzati út található. Ezek többsége olyan korban van, hogy karbantartásukra nem elegendő a felületi aszfaltos zárás, számos esetben magát a pályaszerkezetet is meg kell erősíteni. A közgyűlési elnök szerint azért is fontosak a novaihoz hasonló munkálatok, mert Zala megyében példaértékű, történelmi jelentőségű turisztikai és gazdaságélénkítő fejlesztések zajlanak, s hogy ezek elérhetőek legyenek, jó minőségű úthálózatra van szükség. A megfelelő úthálózat növeli a versenyképességét, elősegíti a munkába járást, illetve hozzájárul a vidék lakosságmegtartó erejéhez is.

Mórocz József, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala megyei igazgatója a fentieket azzal egészítette ki, hogy a 75-ös út az úthálózatfejlesztési programból kevésbé részesült, ezért csak kisebb szakaszokon tudtak felújításokat végezni rajta. A novai emelkedő az egyik neuralgikus pontja a mintegy hetven kilométer hosszúságú útnak, különösen télen vált balesetveszélyessé, illetve félő volt, hogy a fokozott igénybevétel miatt teljesen leromlik állapota. A most elvégzett burkolatmegerősítés és vízelvezetés hosszú ideig lesz képes szolgálni a közlekedést.