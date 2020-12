Árkolási munkák, megelőzésre Külsősárdon

Közösségi munkára hívta a lakókat a község önkormányzata, szombaton árkot ástak. A gépi munka kiegészítésére kellett kézi erő.

Az árkolást az önkormányzat rendelte meg. Gasparics Győző polgármester lapunknak elmondta: a község főutcájában hosszabb szakaszon a vízelvezető árok az évek során feltelt, eliszaposodott, illetve a mellette lévő ingatlanon található növények gyökerei is akadályozzák a víz szabad elfolyását.

– Bár az ingatlanok előtti árkok karbantartása, tisztítása a tulajdonosok feladata lenne, ám ahol sok az idős lakó, ennek nehéz megfelelni – magyarázta a polgármester. – Külsősárd is azon falvak közé tartozik, ahol többségében nyugdíjasok élnek, az önkormányzatnak pedig az is kötelessége, hogy a lakók életminőségét javítsa, a tőle telhető módon gondoskodjon róluk. Egyre többet hallani arról, hogy a klímaváltozás miatt gyakrabban kell villám- árvizekkel számolni, ezért is döntöttünk úgy, hogy megelőzésként az árok e szakaszának rendbetételét vállalja az önkormányzat. A bevételeink terhére béreltünk munkagépet, annak segítségével egy nap alatt elvégezhető az árkolás. A kiegészítő feladatokat pedig közösségi összefogással oldjuk meg. Nemcsak az árok mélyítésére vállalkoztunk, hanem az átereszek tisztítására, illetve ahol szükséges volt, a sérült betoncsövek cseréjére is – mondta.

Gasparics Győző arról is szólt, hogy kis közösség a külsősárdi, de nagyon összetartó. A fizikai munkára képes helybéliek közül többen jelentkeztek, olyan is akadt, aki főzést vállalt. Azt is tervezik, hogy további feladatokat is hasonló módon oldanak meg a jövőben.