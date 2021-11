Arculatában és tartalmában is megújult a Nagyrada könyvtára

Új helyiségbe költözött a település könyvtára, mely még több szolgáltatással várja a falu lakóit, főleg a fiatalokat.

Ezt ne hagyja ki! Újabb gyanús fővárosi ingatlanügyre derült fény

A település vezetésének célja az említett korosztály aktivizálása és a szabadidő hasznos eltöltésére ösztönzése.

– A könyvtárat az épületen belül részben az idősek miatt költöztettük az emeletről a földszintre – mondta Tulok Ferenc polgármester. – Ez megújulással is járt: az önkormányzat dolgozói lefestették a falakat, a kanizsai Halis István Városi Könyvtár munkatársai pedig új bútorokat hoztak, frissítették a könyvállományt, illetve a bibliotéka szerepkörét is bővítették. Szeretnénk, ha a hely egyfajta klubbá válna idővel.

Bognár Csilla, a Halis könyvtár csoportvezetője azt mondta: a radai könyvtár immár információs közösségi helyként is működik.

– Örültünk, amikor polgármester úr jelezte, hogy a könyvtárt leköltöztetik az emeletről, és tágasabb, modernebb, jobb megvilágítottságú helyiségbe kerül, ami vonzóbb lehet a fiatalok számára is – fogalmazott a szakember.

– Ennek jegyében terveztük meg kollégáimmal a helyiség színvilágát, az volt a cél, hogy fiatalos környezetet hozzunk létre, a bútorokat is ehhez választottuk. A könyvállományt átnéztük, korszerűsítettük, illetve most a helyi igényeknek megfelelően társasjátékokat hoztunk, a későbbiekben pedig rajzeszközök is érkeznek, melyek egyrészt megfelelnek a polgármester úr által felvázolt ifjúságiklub-koncepciónak, illetve illeszkednek a könyvtár- pedagógia eszköztárába.

Bognár Csilla azt is hozzátette: természetesen – mint a többi, szintén megújuló kistelepülési könyvtár esetében – itt is a Deák Ferenc megyei könyvtár biztosította a megújuláshoz szükséges pénzügyi forrásokat az államtól kapott normatívából.

– A többi helyszínen már gyűlnek a pozitív tapasztalatok, a visszajelzések alapján több a megszépült könyvtárakban az olvasó, idősek és fiatalok is érkeznek szép számban szinte mindenhol – jelezte a csoportvezető. – Reméljük, itt is hasonló tendenciáról tudunk beszámolni kis idő múlva, amihez hozzájárul a könyvtáros, Dávidné Horváth Magdolna pozitív személyisége is.