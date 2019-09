Aranyosi Péter: a közönség jobban kedveli a személyes történeteket

A stand up comedy a látszat ellenére nem új műfaj a színpadi humorban, hiszen Magyarországon is több mint százéves múltra tekint vissza. A változás csupán annyi, hogy míg korábban főleg globális ügyekkel, politikával foglalkoztak a humoristák, addig ma inkább a személyes történetek kerülnek előtérbe.

Mindezt Aranyosi Péter Karinthy-díjas humorista, a Dumaszínház tagja mondta la­punknak. A miskolci származású előadó az egyik legsikeresebb képviselője a kortárs hazai humornak, aki – sok más pályatársához hasonlóan – a Showder Klubban alapozta meg népszerűségét. Azóta önálló estekkel, illetve közös előadásokkal járja az országot.

– Sokan gondolják azt, hogy a stand up comedy viszonylag új műfaj Magyarországon, pedig egyáltalán nem így van – jelentette ki Aranyosi Péter. – Az első hazai stand up előadó ugyanis Nagy Endre író volt, aki 1908-ban a budapesti Nagykörúton található Bonbonniére Kabaré konferansziéjaként már saját történeteivel szórakoztatta a közönséget. Ugyanígy stand upos volt Kellér Dezső, Hofi Géza, Verebes István, Farkasházy Tivadar, Selmeczi Tibor vagy Maksa Zoltán is.

Aranyosi Péter hozzátette, a közönség számára azért tűnik új irányzatnak a stand up comedy, mert az előadások témájában történtek aránybéli változások, ma kevés kivételtől eltekintve a személyes történeteiket állítják előadásuk fókuszába a humoristák.

– Persze ez sem új, hiszen Hofi és Maksa Zoli is mondott személyes történeteket – folytatta a Dumaszínház tagja. – Korábban azonban kötelezően kellett foglalkozni olyan témákkal, amelyeket az akkori kultúrpolitika elvárt. Ma nincsenek ilyen kötöttségek, és azt vesszük észre, hogy az emberek jobban is szeretik, ha saját magunkról, hétköznapi emberek hétköznapi történeteiről beszélünk, hiszen azzal jobban tudnak azonosulni. Volt egy német származású konferanszié-újságíró, Brachfeld Siegfried, ő mondta vagy ötven évvel ezelőtt, hogy a téma az utcán hever. Mi azóta is ehhez tartjuk magunkat.

Aranyosi Péter kérdésünkre elárulta, általában nem építi fel előadásainak programját, csupán egy vázat rak össze, amit aztán rengeteg impro­vizációval egészít ki. Ettől tér el merőben a legújabb pro­dukciója, a Thália Színház kiváló színművészével, Vida Péterrel közös Miskolci gyökerek.

– A cím arra utal, hogy mindketten Miskolcról származunk, persze van egy kis áthallása is – magyarázta. – Péterrel nagyon régóta ismerjük egymást, mondhatni barátok vagyunk. Az is közös bennünk, hogy mindketten megkaptuk a Karinthy-­gyűrűt, én három esztendeje, Péter pedig közvetlenül utánam, azaz két éve. Ez adta a közös műsor ötletét is, a Miskolci gyökerek egy párhuzamos életrajz, ami kettőnk életéről szól, szigorúan idő­rendhez kötve. Péter amellett, hogy szaval és énekel is, főleg azt mutatja be, hogy milyen az a művészvilág, amit csak felületesen ismerünk, én pedig olyan történeteket hozok, amelyek inkább az átlagember életét jellemzik. Az előadást egy közös kabaréjelenettel zárjuk, ami szintén kapcsolódik kettőnkhöz.