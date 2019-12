Aranyeső az országos bajnokságon

A Premier Táncklub növendékei nemrégiben az országos bajnokság keretében a zuglói táncfesztiválon léptek a szakértő zsűri elé.

A kanizsai táncosok négy koreográfiával érkeztek, melyből hárommal most először léptek színpadra. Mioveczné Németh Petra és Sipos Eszter tanítványai így érthetően még nagyobb izgalommal és kíváncsisággal szerepeltek színpadi tánc kategóriában.

A premieresek igazán kitettek magukért, hiszen a Donáczi Emese, Horváth Luca Sára, Horváth Szófia, Léder Luca, Kómár Kitti, Kómár Liliána, Navinszky Réka, Nyirádi Luca, Puskár Lili, Poszavecz Rebeka, Traub Katinka, Völgyi Virág, Weisz Csenge összeállítású junior formáció az Aladdin koreográfiával első helyet és különdíjat is szerzett. A győztes koreográfia kialakításában a zalaegerszegi Tornyos Ervin is közreműködött. A felnőttek is bizonyították rátermettségüket, a Donáczi Emese, Horváth Luca Sára, Horváth Szófia, Léder Luca, Kómár Kitti, Kómár Liliána, Navinszky Réka, Puskár Lili, Völgyi Virág, Weisz Csenge alkotta Cirkusz csapat a fiatalokhoz hasonlóan az arany minősítés mellé egy különdíjat is bezsebelt. Továbbá egyéniben Donáczi Emese első, míg duóban Horváth Luca Sára és Weisz Csenge második lett.