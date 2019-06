Áram nélkül maradt Zalaegerszeg

Szinte az egész városra kiterjedő, többszöri áramszünet szakította meg szerdán sokfelé a munkát, illetve a háztartások működését.

Már délelőtt háromszor, négyszer leálltak azok a berendezések, amelyek nem voltak szünetmentes áramforráshoz kapcsolva. A meghibásodás a páterdombi üzemek működésétől az olai városrészig éreztette hatását, például az Interspar áruház öt óra körül aggregátorról működött, és információnk szerint a megyei kórházban is többször működésbe léptek a szünetmentes áramforrások.

Érdeklődésünkre az E.On szóvivője, Varga Ivett elmondta, a városban három helyen is meghibásodott a földkábel, a harmadik már azért, mert az első kettő kimaradása miatt nem bírta a plusz megterhelést.

– A három földkábel hibája miatt most nem tudtuk más irányból árammal ellátni az ellátatlan városrészeket. A kollégák folyamatosan dolgoznak a javításon, és sajnos az tűnik reálisnak, hogy 23 óra körül végeznek a hibaelhárítással. Vannak még belvárosi és laktótelepi területek is, ahol nincs áram. Most arra az esetre készülünk, ha nem tudnánk a javítással teljes körűen elkészülni. Erre az esetre aggregátorokat indítottunk több városból Zalaegerszegre, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy minél előbb elhárítsuk a hibát – mondta délután hat óra körül a szóvivő.

Kiemelt képünk illusztráció