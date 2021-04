Apró tűszúrás a járvány ellen – Vargáné Szalai Kata az oltás mellett döntött

Nagykanizsa A 2016-os Zala Szépe, Vargáné Szalai Kata a pécsi Leőwey Klára Gimnázium óraadó tanáraként úgy döntött: beoltatja magát. A Pfizer vakcináját kapta, de bármelyiket elfogadta volna.

A fiatal pedagógus leszögezte: szeret utazni, és vannak országok, ahova védőoltás nélkül nem engedik be. Az egzotikus helyek felkeresése előtt kötelező vállalni például a malária, a Zika-vírus vagy épp a sárgaláz elleni vakcinát. Olyankor senkit nem érdekel, hogy milyen alkotóelemekből áll össze egy ilyen szérum, illetve melyik országban gyártották.

– Beoltattam magam, mert szeretnék visszatérni a mindennapi elfoglaltságaimhoz is – tette hozzá Kata. – Nagyok a járvány miatti veszteségek, de a vakcina hatására talán pozitív irányú változás indulhat el. Fiatal vagyok, szeretnék kimozdulni a lakásból és visszakapni az aktív, energiadús életemet. És persze nagyon hiányzik a család, a találkozások élményei szellemileg és lelkileg is feltölthetnének. Az oltás már bennem van, de még így is óvatosan közelítek, remélhetőleg egyszer eljutnunk arra a pontra, amikor mindenki megérti a vakcinázás igazi jelentőségét. Remélhetőleg a tanárok és a fiatalok is vállalják ezt az apró tűszúrást.

Szalai Kata hozzátette: az ismeretségi körében lévő orvosok, biológus és mentőtiszt is, egymástól függetlenül az oltás fontosságára hívták fel a figyelmét.