Amstaffok és gazdáik találkoztak hétvégén Gyenesdiáson

Barátságos, családcentrikus, magas tűrőképességű, de alacsony ingerküszöbű, ezért aztán az amerikai staffordshire terrierrel sem való minden embernek- derült ki azon a hét végi, nemzetközi találkozón, mely a nagyközönség számára is nyitott volt.

Ötvenöt kutyát neveztek be a találkozóra, ahol tenyészszemlét és kiállítást is rendeztek, valamint az ebek szociálizációs teszten is részt vehettek gazdáikkal. Az amerikai staffordshire terrier eredete a viktoriánus Angliába nyúlik vissza, majd Amerikában véres „sportokra” használták őket. Az 1930-as évek közepén kapta meg nevét a fajta.

– Különösen hűséges fajta. Én 30 éve foglalkozom amerikai staffordshire terrier-el, előtte is más kutyákkal, de ennyire emberközeli kapcsolatban és barátságban egyikkel sem tudtam lenni, mint velük. Ez a fajta fizikai kontakban akar lenni gazdájával. Nagyon strapabíró, komoly izomzattal rendelkezik, sokfajta kutyasportban komoly munkát tud végezni. Családcentrikus, kiváló „testőrkutya”, megvédi gazdáit, de vadászkutyának is kiváló. Intelligens, kedves, jó természetű – mutatta be a rendezvény főszereplőit Vasszi Zoltán, a MASTAFF Egyesület elnöke. A gyenesdiási találkozón egy amerikai és egy olasz bíró is értékelte a kutyákat. Manuel Zambelli elmondta, hogy az ebek karakterét, temperamentumát, felépítését, mozgását is figyelik. Kérdésünkre, hogy mi tagadta meg leginkább ezekben a kutyákban, elmondta, hogy az amerikai staffordshire terrier nagyon ragaszkodik az emberhez, jól lehet vele dolgozni, valamint hogy ő maga beleszeretett abba, ahogy kinéznek: jól felépítésű, erős kutyák.

Természete ellenére – csakúgy, mint bármelyik más kutyafajta – ezek az ebek sem illenek minden emberhez.

– Mit ahogy a nevükben is benne van, ezek a kutyák terrierek: igen magas tűrőképességűek, de alacsony ingerküszöbbel bírnak, könnyű felbosszantani őket Ha egy másik kutya kihívja őket egy konkurenciaharcra, akkor könnyen belemennek ebbe. A jó gazda jól kommunikál és ismernie kell a kutya testbeszédét- tette hozzá Vasszi Zoltán.