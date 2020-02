Amikor az egy nem elég – Így parkoltok, ti Zalaegerszeg

Újabb szabálytalan parkolót kapott lencsevégre olvasónk.

Az egyik legnagyobb zalaegerszegi hipermarket parkolójában sajnos elég gyakran találunk olyan sofőröket, akik több helyet is elfoglalnak autójukkal. Most egy helyi olvasónk újabb képeket osztott meg velünk. Levelében azt írta: pénteken reggel 9 órakor, de még délben is ugyanígy állt. Szavak helyett beszéljenek a képek: