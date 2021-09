Amikor a robotok fociznak – Ilyen volt a Kutatók éjszakája Kanizsán

A Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdasági Egyetemi Központ is – immár hagyományosan – csatlakozott a kutatók éjszakájához.

– Rendkívül változatosra sikeredett az idei programunk, mert kvázi bepótoltuk a tavalyit is, ami sajnos, elmaradt a pandémia miatt – bocsátotta előre dr. Tóth-Kaszás Nikoletta, az egyetemi központ igazgatója. – Ahogy az egyetemi központ képzései és kutatási területei, úgy a kutatók éjszakájának pénteken megrendezett programjai is 3 fő téma köré csoportosultak. Az érdeklődők láthattak a vízzel és a természettudománnyal kapcsolatos kísérleteket, találkozhattak informatikai alapú, valamint a turizmushoz kapcsolódó játékokkal is. A kísérletek során látogatóink azt is megtudhatták, hogyan készül a filmekben használatos művér, kollégáim megmutatták, milyen anyagok felhasználásával és kémiai reakciók „bevetésével” lehet előállítani ezt a speciális kelléket. Ami pedig külön érdekesség, össze is kapcsoltuk az informatikát és a kémiát, YuMi nevet viselő, kétkarú vegyÉSZ robotunk oszcilláló reakciós kísérletet mutatott be. Ezen kívül voltak futballozó robotjaink, s aki ahhoz érzett kedvet, az táncolhatott, vagy játszhatott is a virtuális térben. Ami pedig a turizmust illeti: a központ udvarán létrehoztunk egy kis geocaching-et, „kincskeresést”, illetve különféle földrajzi játékokat állítottunk hadrendbe és természetesen, a programok közé becsempésztük a körforgásos gazdaság elemeit is.

Dr. Tóth-Kaszás Nikoletta hozzáfűzte: nagy öröm számára, hogy a fiatalokkal jöttek néha a szülők is, akik láthatóan szintén jól érezték magukat.