Amerika nyugati partját lángok perzselik: beszámoló San Fransiscóból

A nyugati államok körülbelül 5 hete lángokban állnak. Csak Kaliforniában az idei évben több, mint 12 ezer négyzetkilométert pusztított el a tűz, ami átterjedt Oregon és Washington államokra is. A San Franciscóban élő zalai Fehér Tamara nincs veszélyben, bár tőle nem messze pusztít a tűz. Az ottani helyzetről lapunknak számolt be először.

A Lentiből származó Tamara az általános iskola és a gimnáziumi évek után a fővárosi ELTE Tanító- és Óvóképző Karán 2019-ben szerzett tanítói diplomát informatika műveltségterületen.

– Ezt követően, 2019 nyarán költöztem az Egyesült Államokba – mesélte. – Egy évet New Yorkban, Manhattanben éltem egy magyar-argentin családdal és négy iskoláskorú gyerekkel. Az év elteltével viszont úgy gondoltam, hogy ideje egy másik partot is megismerni, így az idén augusztusban átköltöztem Kaliforniába, ezen belül San Franciscoba. Jelenleg egy amerikai-koreai családnál au pairként dolgozom, ami tulajdonképpen gyermekfelügyelet annyi különbséggel, hogy a befogadó családdal élek.New Yorkban együtt tanultam a gyerekekkel, iskola utáni programokra kísértem őket (karate, vízilabda, balett) és a mindennapi teendőkben segítettem a családot. San Franciscóban egy 4 hónapos kisbabára vigyázok, vele a napi rutin tartása a feladatom, ahol egyelőre a játék, alvás, evés és séta ismétlődik. Tamara elmondása szerint elsősorban a nyelvtanulás miatt vállalta a tengerentúli munkát, illetve szeretett volna megismerni egy új kontinenst, és annak kultúráját. Ahogyan az utazgatás is a tervei között szerepelt és persze az, hogy minél több államba eljusson. Ezek szerencsére még a koronavírus előtt megvalósultak, hiszen azóta nincs sok lehetősége.

– A tűz pusztítása ugyancsak borzasztó – folytatta. – Az itt élő ismerőseim azt mondták, hogy ekkora lángokat már régen nem láttak ezen a területen, hiszen hatalmas területek semmisültek meg. A városban ahol élek, szerencsére nincs veszély. A legközelebbi égő terület 30 kilométerre van tőlem. Habár magát a lángokat nem látjuk, a füstöt nagyon erősen érezni lehet. A levegő sokszor egészségtelen anyagokat tartalmaz, így nem ajánlott az utcára menni. Múlt héten San Franciscót olyannyira ellepte a füst és a hamu, hogy a kék ég vöröses narancssárgába borult és egész nap hajnali sötétség volt. A városban világvége hangulat alakult ki, kevesen voltak kint az utcán, ők is leginkább katasztrófaturisták voltak, akik fényképeket készítettek a kialakult helyzetről. Szerencsére az utóbbi napokban javult a helyzet, a szürke eget a kék szín váltotta fel és a levegő koncentrációja is javult. A hétre kicsit jobb helyzet várható, remélem így is marad.