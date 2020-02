AlteRába – túl az első évtizeden

Közel negyven zenekar és előadó lép fel az ország legnagyobb kerti partiján, az idén immár tizenegyedik alkalommal megrendezendő AlteRába fesztiválon. A körmendi Rába Szabadidőközpont területén július 14. és 18. között tartandó zenei esemény első számú előadója a Kowalsky meg a Vega lesz.

Minderről Hegedűs László fesztiváligazgató, a háromszoros Fair Play-díjas rendezvény főszervezője tájékoztatta lapunkat. Mint mondotta, nagy örömükre szolgál, hogy a rendezvény első évtizede során nemcsak azt sikerült bebizonyítaniuk, hogy vidéken, egy kisvárosban is van létjogosultsága egy ilyen programnak, de azt is elérték, hogy mind a közönség szeretete, mind a zenekarok szimpátiája miatt az AlteRába ma már megkerülhetetlen pont a hazai pop-rockzenei palettán.

A fesztivált annak idején azzal a szándékkal indították, hogy a hazai alternatív és rockzenei színtér szereplői számára fellépési lehetőséget biztosítsanak, illetve ezen stílusok kedvelői – elsősorban a vasi és zalai közönség – számára közelebb hozzák, elérhetővé tegyék kedvenc előadóikat. Ezt az alapkoncepciót lényegében a mai napig tartják, annyi különbséggel, hogy – szintén a közönség visszajelzései alapján – nyitottak a populárisabb irányzatok felé, de az említett két műfaj továbbra is meghatározó szerepet tölt be a fesztivál életében. Az idei zárónap például egyértelműen a rockzene jegyében telik, hiszen a Road, a Leander Kills és az Ossian, valamint az akusztikus programot bemutató Rudán Joe, de a napi nyitózenekar szerepét is betöltő Combcsont is ezt az irányzatot képviseli.

A 2020-as AlteRába főzenekara a Kowalsky meg a Vega lesz, ők rögtön a nyitónapon játszanak. Mellettük – a teljesség igénye nélkül – olyan közkedvelt előadók adnak még koncertet, mint a Firkin, a Bagossy Brothers, a Follow the Flow, a Quimby, a Vad Fruttik, vagy a 30Y.

A fesztivál programja már hetekkel ezelőtt teljesen összeállt, egyedül a kisszínpadon van még néhány kiadó hely feltörekvő zenekarok számára – tudtuk meg Hegedűs László fesztiváligazgatótól.