Általános és középiskolás tanulóknak hirdet rajz- és fotópályázatot a Zala Megyei Kormányhivatal

Csatlakozva a #maradjotthon kampányhoz, a Zala Megyei Kormányhivatal idén, a nemzeti összetartozás évében és a Zrínyi Miklós-emlékévben is meghirdeti az épített környezetünk kiemelkedő elemeinek bemutatását célzó rajz- és fotópályázatát általános és középiskolás tanulók részére.

A Zala Megyei Kormányhivatal hetedik alkalommal indítja el a pályázatot, amelyre a megyén, illetve a nemzeti összetartozás évének tiszteletére idén már az országhatáron túlról is várja azokat az alkotásokat, amelyek az épített környezetünk értékes és meghatározó elemeire hívják fel a figyelmet.

-Az idei pályázattal kormányhivatalunk azt kívánja elősegíteni, hogy a távoktatásban otthon töltött idő még hasznosabban teljen, ezért minden pályázót arra kérünk, hogy otthonról, az ablakból kitekintve nézzen körül és szerezzen inspirációt a feladathoz – bocsátja előre dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott. – Idén a nemzeti összetartozás éve már nemcsak a történelmi múltunkra való emlékezésről szól, hanem az előttünk álló kihívások leküzdéséről is, alkalmat teremtve, hogy az összefogást épített kultúránkon keresztül is bemutathassuk. Az otthon töltött idő lehetőséget teremt arra is, hogy a közvetlen környezetünk épített elemeire felfigyeljünk, megismerjük és dokumentáljuk őket. Ezzel olyan kincsekre, csodákra lelhetünk, amelyeket az eddigi felgyorsult életvitelünk során észre sem vettünk.

A kiírók ugyanakkor a pályázók képzeletében és emlékeiben élő csodákra is kíváncsiak, így minden olyan pályaművet várnak, amely a táji és épített környezetünkhöz kapcsolódik.

Dr. Sifter Rózsa kiemeli: a Zala Megyei Kormányhivatal rendkívül fontosnak tartja, hogy ráirányítsa a figyelmet az épített környezeti nevelés fontosságára, hiszen szükség van már fiatal korban a formák, az arányok, a minket körülvevő környezet megismerésére, a társadalmi értékrend kialakítására, ezzel pedig az épített környezet iránt fogékony társadalom erősítésére. Mint mondja, a gyerekek és a fiatalok fejlődését nagymértékben befolyásolják élettereik, mint például a lakás, továbbá a tanulás és a játék színterei, ezáltal azok döntő hatást gyakorolnak a szocializációs folyamatokra.

– Az épített „környezettudatosságra ” történő nevelés ugyanakkor nagy hatással van épített környezetünk minőségének emelésére, hiszen ezekből a fiatalokból lesznek a jövő építtetői, beruházói és tervezői – folytatja a kormánymegbízott, hangsúlyozva: ebből a célból indította útjára hét évvel ezelőtt a mára már hagyományosnak mondható, fiatalokat célzó pályázatát a Zala Megyei Kormányhivatal.

Az elektronikus úton beküldött pályaműveket szakmai zsűri fogja értékelni, a legkiválóbb alkotások díjazásban részesülnek. A zsűri a korábbi évekhez hasonlóan pedagógusokból, művészekből tevődik össze, a legsikeresebb pályaműveket egy különleges installáción keresztül mutatják be. A pályázati felhívás a Zala Megyei Kormányhivatal hivatalos honlapján érhető el (www.kormanyhivatal.hu/ hu/zala). A pályaműveket 2020. május 15-ig várják.