Jól halad a fejlesztés Alsóerdőn – Városi és megyei vezetőket vitt kerékpártúrára Vigh László

Már hagyományosnak mondható, hogy Vigh László országgyűlési képviselő kerékpározásra hív városi és megyei vezetőket. Hétfőn reggel az Alsóerdőről indult a túra, amelynek résztvevői a nap során az uszodaépítésről, a múzeumfejlesztésről és a Gébárti-tavi beruházásokról is tájékozódtak.

Vigh László indulás előtt úgy fogalmazott: a túra lehetőséget ad arra, hogy a vezetők megismerhessék a városban zajló fejlesztéseket. Az indulás helyszíne nem volt véletlen, hiszen az egykori napközis tábor helyén már látványosan épül az Alsóerdei Sport és Rekreációs Központ. A fejlesztés jelenlegi állapotáról Gecse Péter alpolgármester tájékoztatott.

– A Modern Városok Progamnak az alsóerdei fejlesztés egyik kiemelt helyszíne – fogalmazott az alpolgármester. – A projekt szakmai tartalma az évek során sokat változott, de úgy érezzük, egységes, kompakt és fenntartható fejlesztést tudunk itt megvalósítani. Az önkormányzat közeli vendégházát nemrég felújították. A közeljövőben pedig megújulhat a búslakpusztai lőtér, s kezdődhet a tv-torony megújítása és környezetének rendbetétele.

Az egykori napközis tábor főbejáratától jobbra a parkolórész már aszfaltburkolatot kapott, ez a terület majd rendezvényhelyszínként is funkcionálhat. Mellette KRESZ-park épül. A régi erdei színház területén nagyobb elemekből játszótér létesül, valamint egy foglalkoztatót is terveznek ide, 20-30 fő számára. A főbejárat másik oldalán kiszolgáló és fogadóépület épül, amiben foglalkoztatók, irodák, büfé és öltözők lesznek. Elhangzott: jó ütemben halad a leendő kalandpálya és a sípálya kiszolgálóépületének az építése is. A kalandpálya mellett lesz egy kisebb lelátó, valamint egy salakos bemelegítőpálya. Az egykori futópálya környezete is megújul és nem szabványos rekortán futópálya is kialakításra kerül. Az egész területet kerítéssel veszik körül, és az önkormányzat nyitvatartási idő alapján szeretné működtetni – hangzott el a részletes tájékoztatóban.

Gecse Péter zárásként elmondta, hogy a munka ütemterv szerint halad és várhatóan 2021 őszén lesz a létesítmény átadása. Az önkormányzat az üzemeltetési koncepción még dolgozik, hiszen részben ingyenes, részben fizetős szolgáltatások várják majd a kikapcsolódni vágyókat.

A kerékpáros túra résztvevői a folytatásban megtekintették az uszodaépítést és a Göcseji Múzeum felújítását, végül kipróbálták a sárkányhajózást a Gébárti-tavon.