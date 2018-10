Állati jó programok a világnap alkalmából

Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének ünnepén, október 4-én megemlékezünk pártfogoltjairól is, mégpedig 1931 óta, akkor hirdették meg ugyanis az állatok világnapját.

Az egerszegi Báthory középiskolában Kis-Kádi Tamásné tanárnő kezdeményezésére negyedik éve rendezik a tanórákhoz kapcsolódó komplex programot. A Göcsej Kutyaklub tagjai közreműködésével a diákok személykeresésben vehettek részt, kipróbálhatták azt is, hogy látásfogyatékosként milyen az élet kutyával. Szintén a klub tagjai mutatták be a hungarikumnak minősített kutyafajtákat. Az állatvédelemről, a felelős tartásról a brit pásztorkutyafajták megmentésén dolgozó önkéntesek szóltak. Az Őrségi Nemzeti Park munkatársai a nemzeti parkok turizmusban betöltött szerepét taglalták. A világnapra tekintettel a testnevelési órába a kutyák is bekapcsolódtak, mégpedig agility gyakorlatokkal.

A Napsugár utcai tagóvodában is állati jó napot tartottak csütörtökön. A belépőket plüssmackók, nyulak, sünök és egyéb állatok fogadták. Kemendi Györgyné, a Kertvárosi Óvoda vezetője elmondta, hogy az ökováros programban szereplő zöld jeles napok rendezvényére a város többi intézményéből is érkeztek ovisok. Egyebek mellett 3D-s természetfilmet láthattak a gyerekek. AG