Állásbörzét szerveztek a hölgyeknek Egerszegen

Állásbörzét és Karriernapot tartott csütörtökön a Család és KarrierPONT Női Információs és Szolgáltató Központ az esélyteremtő programsorozat keretében a zalaegerszegi járásban élő nők számára.

Az Art Mozi adott helyszínt az állásbörzének és tanácsadó napnak, amelyen 14 térségi munkahely képviselői várták az érdeklődőket. A vállalkozások, cégek között több volt, amelyek kifejezetten női munkaerőt keres, de jelen volt több nagyvállalat és önkormányzati cég is. A megjelenteket Balaicz Zoltánné, a rendezők nevében köszöntötte, majd Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere vázolta a megyeszékhely munkaerőpiaci helyzetét.

A városvezető elmondta, Zalaegerszegen eljött a lehetőségek ideje, az önkormányzati és állami forrású fejlesztések dinamizmusa több munkaerőt igényel. A gazdaság szereplői is bővülnek, új technológiák honosodnak meg. Öt év alatt 4000 új munkahely létesült a városban és vonzáskörzetében, s míg 2014-ben 4,7 százalék volt a regisztrál álláskeresők aránya, addig tavaly 2,5 százalékra csökkent. Ma már a munkaerőhiány a nagyobb probléma, s a személyes kapcsolatot lehetővé tevő karriernap is arra kínál alkalmat, hogy a munkavállalók jó munkahelyeket találjanak. Ezután Kovács Adrienn, a Pannon Work Zrt. munkatársa vázolta a közvetítő szerepet, amelyet a munkavállalók és a munkáltatók között tölt be a szervezet, amely munkajogi tanácsadással is szolgálja a közös érdekeket. A munkaerőpiac szereplői érdekeltek az úgynevezett atipikus foglalkoztatási formában, amely főleg a családanyák, számára nyújt megoldást a két szerep sikeres összeegyeztetésére. Az állásbörzén közel kétszázan jelentek meg.