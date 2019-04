Állami támogatással újul meg Bánokszentgyörgy temploma

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával zajlik a dél-zalai kistelepülés római katolikus templomának külső felújítása.

A községben 1452-ben már állt egy Szent György tiszteletére felszentelt templom. Ez volt a mai templom elődje, amely túlélte a török hódoltság évszázadait, a plébánia elnéptelenedését, majd ismételt benépesülését. Romos állapota miatt azonban elbontották, helyére 1787 körül építették fel a ma látható barokk templomot, mely a korábbihoz hasonlóan ugyancsak Szent György nevét viseli. A második világ­háború után biztosan sor került egy komolyabb felújításra, a harcok és a becsapódó gránátszilánkok emlékét ugyanis őrzik még az egyik torony­ablak elgörbült, hiányos lamellái – tudtuk meg Decs István plé­bánostól.

– Én 1980-ban kerültem ide, s hozzáláttunk a templom felújításához, miközben új plébániát is építettünk – idézte fel Decs István atya.

– A templom tornyán vörösrézre cseréltük a hagymakupolát, így azzal hatvan-hetven évig nem lesz probléma. 1985–86-ban megtörtént a vakolat javítása, majd a tető következett, 46 köbméternyi fát építettek be a városlődi sváb mesterek, nagyon jó minőségben végezték el a munkát. Hét éve a belső felújításra került sor, két esztendeje pedig szintén vörösrézzel borítottuk be a szentély feletti részt. Most ismét léptünk egyet előre: a Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Székely János szombathelyi megyés püspök által támogatott 15 millió forintos nyertes pályázatunk keretében műemlékvédelmi irányítás mellett az időközben vizesedés miatt fellazult vakolatot leverik, kicserélik szárító vakolatra, és a templom szilikátos külső festését is elvégzik. A pénzből az épület körül drenázstechnológiás vízelvezetés is készül.

Decs István jelezte: a templomot most szombaton, a bérmálási szentmise során áldja meg Székely János. Az elkövetkező időszakban az eredeti kétszáz éves, tölgyfából készült barokk padok felújítására kell még anyagi forrásokat találniuk.