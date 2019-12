Áldatlan állapotokat szüntetnek meg a korszerűsítéssel Kiskanizsán

Teljes körű belső felújítás zajlik a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony-plébánián.

Nagy Vendel plébános, címzetes apát lapunknak elmondta: áldatlan állapotokat szüntetnek meg a kivitelező szakemberei a több hónapig zajló beruházás keretében.

– Amikor 2018 nyarán idekerültem, ötvenes évekbeli állapotokat találtam – szögezte le elöljáróban Nagy Vendel. – „Tűzoltás” gyanánt a lakrészemet, a háló- és dolgozószobát felújítottuk akkor – egy hétig egy kiskanizsai családnál laktam, mert olyan állapotok voltak, hogy nem lehetett beköltözni. Hozzányúltunk a konyhához is, de nem történt teljes felújítás, hanem éppen csak annyi, ami feltétlenül szükségesnek bizonyult. Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a plébánia épületén a megépítése, tehát több mint 5 évtizede komoly, de ami még fontosabb, szakszerű felújítás nem történt. A folyosón például kevés misungba rakták le a cementlapokat, arra valamikor később linóleum került, de az se volt jó, ezért az egészre még járólapokat is tettek. Azt gondolom, ez nonszensz… A falban még a régi kátránypapír bergmanncsövek voltak, a villamos szerelvények nem egy ponton – mint utólag a villanyszerelő szakemberek számára is kiderült – alapvető érintésvédelmi követelményeket nem teljesítettek, az ablakok szétrohadtak, és még sorolhatnám. Eldöntöttem, mindennek véget kell vetni. A munkálatok költségeihez Varga László kaposvári megyés püspök segítségét kértem, aki hozzá is járult a költségekhez, azzal a kéréssel, hogy az emeleten alakítsunk ki két apartmant, melyekben elhelyezhető akár egy káplán vagy vidéki településeket ellátó pap. A teljes beruházás legalább 45 millió forintba kerül, a püspökségtől 30 millió forintot kaptunk, a fennmaradó részt pedig támogatók segítségével szeretnénk előteremteni. Megkerestem az ügyben a város vezetését, vállalkozókat, cégeket – remélem, hogy sikerrel járok, aminek érdekében számítok a hívekre is, nagy tisztelettel kérve, hogy aki még nem fizette be az éves egyházfenntartó hozzájárulást, az tegye meg, ha lehetséges.

Az atya azt is elmondta: a teljes villamos-, illetve ivóvízvezeték-hálózatot kicserélik, új helyiségeket alakítanak ki, alkalmassá téve a plébániát zarándokok vagy lelkigyakorlatosok fogadására, elszállásolására. Az épület belső részét érintően, ahol szükséges, a vakolat cseréjére, festésre, új járóburkolat és különálló fürdők, közösségi konyha, valamint modern fűtési rendszer kialakítására kerül sor, továbbá a tönkrement fa nyílászárókat újakra cserélik, és ésszerűsítik a helyiségek elhelyezkedését. A korszerűsített épületbe új bútorokat is szeretnének vásárolni, hiszen a régiek nagyon rossz állapotban vannak. A munkálatok már javában zajlanak, a kivitelezés – ha minden jól megy – jövő tavasszal zárul.