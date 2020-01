Áldás szőlőre, borra a Vince-napi pincejárásokon Zala megyében

Rizlingország – így is hívják Rezit, ahol nagy hagyománya van a szőlőművelésnek, s a pincejárásnak is. A hétvégén a megye számos településén tartottak Vince-napi programokat.

Rezi

A filoxéravész után, az 1800- as évek közepén honosodott meg Reziben a rizling, melyről híres a falu. Ma már sok más fajtát termelnek, de ma is ez a legelterjedtebb. A Szőlész-Borász Egyesület szervezésében szombaton pincejárásra indultak a gazdák, hogy ismerkedjenek az elkészült borokkal.

– Erre az időszakra letisztultak a borok, meg lehet kóstolni, milyen volt az elmúlt évi termés. Jó cukorfokkal szüreteltünk, jó borok készültek – foglalta össze Bellér Ferenc, a szervezet elnöke.

A Vince-napi pincejárás első helyszínén, Czimondor István pincéjénél Kiss László esperes megáldotta a szőlővesszőket. A programon jelen volt az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje elnöksége mellett több hazai borlovagrend tagja is.

Letenye

A Letenyei Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesülete, valamint a Letenyei Borbarát Hölgyek Társasága is megtartotta szombaton hagyományos Vince-napi pincejárását a Béci-hegyen.

– A rendszerváltás után elevenítették fel a szőlősgazdák országszerte a Vince-napi hagyományt, mi immár 7. éve rendezzük meg a pincejárást – bocsátotta előre Somogyi András, az egyesület elnöke. – Az egyesületi tagok, gazdáink itt, Letenye térségében 3 hegyen rendelkeznek birtokokkal: a Béci-, a Julián- és az Öreghegyen. Minden évben a három közül kiválasztunk egyet, nyilván, rotációjelleggel, ahol az egyik gazda pincéjénél elvégezzük a szokásos protokollt, a vesszőmegáldást, majd további 3-4 tagunk birtokán teszünk látogatást, megkóstoljuk a borokat, egy kicsit eszünk és jó hangulatban beszélgetünk. Idén Bagladi Tiborral nyitottuk a sort, nála került sor az ünnepségre.

A házigazda – aki gyermekkora óta szőlész-borászkodik – 370 tőkét gondoz, chardonnay, szürkebarát, sauvignon blanc, cabernet franc, rizlingszilváni fajtákat és néhány csemegeszőlőt.

– Azt vallom, a szőlővel dolgozni egy kis csoda, ami amellett, hogy tökéletes kikapcsolódást nyújt, minden évben izgalmat is kínál a gazda számára – hallottuk Bagladi Tibortól. – Hiszen ahogy a szakács sem tudja pontosan, legyen bármilyen profi is, hogy milyenre sikerül a végén az étel, úgy mi, borászok sem, hogy milyen lesz a folyamat végén a nedű, amit a pohárba tölthetünk majd, például a Vince-napon. Mi a magunk részéről igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni, a többi a Jóistenen múlik.

Bagladi Tibor szőlőjét Aigner Géza plébános, Tóth János káplán és Smidéliusz Zoltán evangélikus lelkész áldották meg, mely után a házigazda elvégezte a Vince-napi metszést.

Nova

Nován ugyancsak a hagyományok jegyében szervezték meg a Vince-napi programot, a szombati rendezvényen mintegy tucatnyi pincét látogattak meg a résztvevők. Az első helyszín – ahol pogácsával, zsíros kenyérrel, vöröshagymával fogadták az érkezőket – az Egyed család Alsó-hegyi birtoka volt, nem véletlenül, hiszen a tulajdonosi körben itt Vince is akadt.

– Vince nélkül nincs pincejárás – mondta a község polgármestere, Németh József, aki rögtön fel is köszöntötte, illetve egy palack borral meg is ajándékozta az egyetemi tanulmányait folytató fiatalembert. Hasonlóképpen köszönték meg a vendéglátást a nyitó helyszín háziasszonyának, Egyedné Simonffy Erikának is. Ezt követően a falu plébánosa, Dóka Ferenc kért áldást a szőlőre.

– Vince-naphoz több hagyomány is kötődik, ezek egyike, hogy az áldás után borral kell megöntözni a szőlő tövét, visszaadva neki egy keveset abból, amivel megajándékozott bennünket – mondta Szalay Cecília önkormányzati képviselő.

A novai programnak muravidéki vendégei is voltak, a Csentei Szőlőtermelők Egyesületének tagjai, akik nemcsak végigkóstolták az Alsó- hegyen termett borokat, de az első helyszínen bemutatót is tartottak náluk leginkább elterjedt szőlőmetszési módszerekről.