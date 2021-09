Akár rohamosztagossal is pózolhattál a zalaegerszegi Képregénybörzén

Bemutatók, érdekességek, és vetítés is várta a képregényrajongókat szombaton.

Nagy érdeklődés mellett tartották Zalaegerszeg első képregénybörzéjét a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központban. Többek között a DC és Marvel hősök szerelmesei számtalan ritka kiadásból válogathattak a standoknál, ám aki egy kis újdonságra vágyott az sem maradt csalódott.

– Elég sok az érdeklődő, megmondom őszintén, ennyire nem is számítottam – árulta el az egyik asztal mögött álló Mészáros László, aki előtt temérdek mennyiségű híres kiadvány sorakozott. A gondosan fóliázott füzetek között akadt – a gyűjtők körében máig népszerű – Kandi lapok által kiadott Pókember képregény, de több Star Wars történet is. László egyébként Dave Howard név alatt már több sci-fi regényt is írt, ám a börzére saját munkáiból most nem hozott.

Az íróval ellentétben a keszthelyi Csörnyei Márk saját kiadású képregényével érkezett a VMK-ba. Asztalánál az Idegen Földrész című történetének két füzetére lehetett lecsapni.

A vásár mellett retro képregény mozi, valamint több bemutató is várta a látogatókat. A színpadon a magyar Zorro képregény rajzolója Vári Tamás helyben készített rajzokat, nemcsak a maszkos igazságosztóról, hanem más híres hősről – többek között Rozsomákról (vagy más néven Farkasról) is. Tamás mellett Takács Alexandra „Szasza” tetoválóművész munkájába is beleleshettek az érdeklődők.