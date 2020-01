Akár fél órával rövidebb menetidő: sajtótájékoztatót tartottak a zalaegerszegi vasútállomáson

A múlt év decemberében megvalósult vasúti menetrendváltozással versenyképes közlekedést biztosít a hazai vasúttársaság Zalaegerszeg és Budapest között, hangsúlyozza a MÁV közleménye. Erről tartottak tegnap sajtótájékoztatót a zalaegerszegi vasútállomáson.

Több hónapos előkészítő tárgyalássorozat eredményeképpen december 15-e óta naponta kétóránként indul vonat a zalai megyeszékhelyről a fővárosba és vissza, ráadásul az intercity-szerelvények átlagosan 17-34 percet takarítanak meg a korábbi menetidőhöz képest, hangzott el a tájékoztatón, amelyet dr. Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója tartott Vigh László országgyűlési képviselő és Balaicz Zoltán polgármester társaságában a vasútállomáson.

A MÁV vezetője elmondta, hogy a zalaegerszegi vasútállomáson évente negyedmillió utas fordul meg, számukra ad könnyebbséget a menetrend korszerűsítése, de a Nyugat-Dunántúl vasúti közlekedése is javult. A vasúti közszolgáltatás minőségének javulásától azt várják, hogy emelkedik az e módon közlekedők száma, annál is inkább, mivel ez a legkevésbé környezetszennyező, legfenntarthatóbb közösségi közlekedési forma, a legkevesebb károsanyag-kibocsátás okán. A vezérigazgató hozzátette: egyben a legbiztonságosabb körülmények között juttatja el utasait utazási céljukhoz.

A zalaegerszegiek számára mostantól naponta hét pár szerelvény áll rendelkezésre, jelentősen csökkentett menetidővel, így körülbelül 3 óra alatt el lehet jutni Budapestre, vasárnap pedig, a diákokra számítva plusz egy vonat indul a fővárosba. Az infrastruktúra több évtizedes lemaradásának (a szerelvények életkora 40 évnél is több) enyhítésével további időmegtakarítást és komfortfokozat-emelést is szeretne a jövőben a MÁV, tette hozzá Homolya Róbert, aki 2018 augusztusa óta vezeti a társaságot, s már benyújtotta a fejlesztési kérelmeiket a kormányhoz. A MÁV Ukk és Balatonszentgyörgy között is fejlesztett, a harántirányú dunántúli vasúti közlekedést pedig innen Győr felé is fogják javítani. Az internetes jegyvásárlásról szólva elmondta, egyre többen veszik igénybe, hiszen jelenleg 10 százalékos árengedményt ad a tarifából.

Vigh László mindehhez hozzátette, a tárgyalások során a MÁV nyitott volt a térség igényeire, ennek eredménye a vasúti menetrendi változás. Balaicz Zoltán polgármester szintén köszönetét fejezte ki az együttműködés sikeréért, majd felidézte az 1890-es esztendőt, amikor ez a vasúti csomópont Kovács Károly akkori polgármester kitartó munkája nyomán létrejött. Nagy jelentőségű ez a változás, ahogy az lesz majd a Zalaegerszeg és Rédics közti vasútvonal modernizálása is, mely tervezési szakaszba lépett, mondta Balaicz Zoltán.