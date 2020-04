Akár egymillió forintot is érhet egy nagyméretű élő ponty az illegális kereskedelemben

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. a bűncselekmények megelőzésére több intézkedést is bevezetett.

A hazai tavakban több ilyen példány is él, azonban a NÉBIH februári közleménye szerint ugyanazt a halat fogták ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amelyet korábban Gyékényesen fényképeztek le.

Egy nagytestű pontyot feltehetően egyik horgásztóból a másikba szállították át illegális kereskedők. A NÉBIH felhívásában olvasható, hogy szakértő vizsgálta meg a gyékényesi és a szabolcsi képeket, aki megállapította, hogy a két hal egy és ugyanaz. Az eset nem egyedi, ugyanis a nagytestű, 25-30 kilogrammos élő és szállítható pontyok feketepiaci ára 500.000 forinttól 1 millió forintig is terjedhet. A szakemberek szerint ezeket a halakat a tógazdaságokból nem lehet megvásárolni, hiszen nem érdemes anyahalként sem tartani őket a rossz termékenyíthető képességük miatt. A rájuk való horgászás azonban keresett. Fontos azonban tudni, hogy nincs két egyforma ponty, a különbségeket a horgászok észrevehetik.

„Náluk az ujjlenyomat a pikkelymintázat vagy éppen az úszók mintázata, ezeket mind ki lehet szúrni. Vagy éppen a fejnek a formái, mindent ki lehet szúrni. Nem egyszer fordult már elő az, hogy az egyik horgásztóból elloptak egy halat, átkerült egy másik horgásztóba és a horgászok felismerték, hogy hopp, ez valahonnan máshonnan származik. Tehát ez már nem az első ilyen körözési felhívás, hanem már történt olyan eset is, amikor egy horgásztóból vissza kellett vinni a másik horgásztóba.” – osztotta meg Havranek Mihály a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati igazgatója.

A szakember elmondta, a magyar tengerben, ezen belül is Keszthelynél is szép számmal akad ezekből az állatokból. A Balatoni Horgászrend ugyanis tiltja, hogy a 70 cm-nél nagyobb pontyot megtartsa a horgász. Korábban több eset volt, hogy ebből a tóból is nagytestű halat akartak lopni. Többek között ennek kiküszöbölésére is szolgál a tavaly létrehozott weboldaluk, ahol a ponty arcképcsarnokban találhatók a 20 kilogramm feletti példányok.

„Ez ugye kétirányú dolog. Egyrészt van egy szép képünk arról, hogy hány ilyen nagy halunk van és ezzel a képpel együtt van egy nagy leltárunk is már. Tehát több mint 30 ilyen halunk szerepel már ebbe a képcsarnokba a 20 kg feletti halakból, sőt van 30 kg feletti halunk is. Nem titkolt cél az, hogy ezek a halak felkerüljenek ebbe az adatbázisba és adott esetben pontosan ezzel a módszerrel kiszűrhetőek legyenek, ha valamelyikőjüket ellopják a vízből.” – tette hozzá a horgászati igazgató.

A szakember szerint ezek az esetek a honlap és a megnövekedett halőri ellenőrzésszámok miatt is csökkennek. Kiemelte, annak ellenére, hogy ezeknek a nagytestű halaknak a termékenyíthető képessége már nem annyira jó, a génállomány megőrzése miatt is fontos, hogy a vízben maradjanak. Az az eset, ha valaki mégis megpróbálja ezeket elszállítani, bűncselekménynek számít, az elkövetőknek pedig számolniuk kell a feljelentéssel, valamint azzal is, hogy akár 5 évre is eltilthatják őket a balatoni horgászjegyváltástól -írja a Keszthelyi Televízió.