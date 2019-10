Agarász és lovas hagyományok Keszthelyen

A Helikon Kastélymúzeum több fejlesztést is megvalósít az önkormányzattal közösen. E terveket tegnap sajtótájékoztatón ismertették.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén tárgyaltak a keszthelyi önkormányzat és a Helikon kastélymúzeum közötti együttműködésről, két fejlesztést érintően. Az egyik egy agárpálya kialakítása, a másik Fenékpuszta és a Fenyves allé megújítása: ide további feketefenyőket ültetnek, s megtörténik az út kocsizhatóvá, kerékpározhatóvá tétele.

– Elindulhat az együttműködésünk, ami szükséges, hogy még nagyobb lendülettel tudjunk a jövőben előre menni – mondta Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere, a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje. – Amikor Keszthelyen és térségében turizmusról beszélünk, a Festetics-örökséget és azon belül is a kastélymúzeumot zászlóshajónak kell tekintenünk. Az eddig megvalósult és a következő fejlesztések a város, sőt az egész térség arculatát is meghatározzák és megteremtik, hogy a főszezonon kívül is vonzerővel rendelkezzen Keszthely.

Az elmúlt években közel hárommilliárd forint ráfordításával megvalósult és a most folyamatban lévő fejlesztésekről Pálinkás Róbert igazgató adott tájékoztatást. A kastélyprogramban felújítják az épületet és a gépészetet, s új látványosságokat is megvalósítanak. A fenékpusztai majorságot pedig a lovas hagyományokra alapozva, élményeket nyújtó lehetőségeket megteremtve fejlesztik.