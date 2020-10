Agarász emlékszoba nyílt a volt iskolában Mihályfán

A zalai kisközségben székelő Országos Agarász Egyesület (OAE) március végére tervezett, nagyszabású szezonnyitó szakmai napját a koronavírus-járvány miatt el kellett halasztani, a programot szűkebb szakmai közönséggel a minap pótolták.

A rendezvényt Sélley Géza polgármester köszöntője után Keresztes János, az OAE elnöke nyitotta meg, ismertetve az évad során végzett munkát. A nehézkes indulás ellenére egyébként a szezon nem volt eseménytelen: a szervezet 12 programon vállalt szerepet, illetve megjelentetett három újszerű kiadványt is.

A folytatásban szakmai előadások hangoztak el, melyek alapját éppen az említett kiadványok jelentették. Elsőként az elnök az „Agarász arcképvázlatok” című könyvet mutatta be, megjegyezve: a híres agarászok pályafutását ismertető kötetnek folytatását is tervezik. A folytatásban dr. Bernáth András a Magyar agár és a genetika című munkáról beszélt, melyet Szilágyi Csillával közösen írt. Szó esett a harmadik kiadványról is: a maga nemében egyedülálló Agarász receptgyűjtemény nyulas ételek leírásának sokaságával örvendezteti meg az olvasókat.

A szakmai program zárását az ország első agarász emlékszobájának átadása jelentette, amit a volt általános iskola épületében alakítottak ki – fotókkal, dokumentumokkal, relikviákkal, tárgyi emlékekkel.

Délután agárfuttatási bemutatók várták a közönséget.