Adventi őrjárat a Jánka-hegyen

Tavasztól őszig a kirándulók, advent idején pedig a fenyőfa-tolvajok miatt sokasodik a teendője a Jánkahegyi Polgárőr Egyesület tagságának, mindezek mellett a járványveszély miatt plusz feladatokat is vállaltak.

– Zalaegerszeg jeles, emblematikus értékei találhatóak a területünkön, köztük Jánkahegy büszkesége, a környékbeli lakosok összefogásával készült modern kálvária Hadnagy György stációszobraival, a közel száz éves harangláb, a jövőre 25 éves Szent Antal kápolna – járőrözés alkalmával mindig körülnézünk a bájos kis téren, s, nem csak szolgálatban vigyázzuk, elvégre akkor is polgárőrök vagyunk, ha nincs rajtunk a „mundér”. Jó, ha észben tartják a zsiványok: sohasem tudhatják, hogy a Jánkahegyen mikor botlanak polgárőrökbe – indokolta a hétköznap délelőtti kálváriavizitet Varga László, az egyesület elnöke, hozzátéve, hogy karácsony előtti időszakban a szokásosnál is gyakrabban találkoznak és beszélik meg a tapasztaltakat Baranyai Sándorral, a kis kápolna és a hozzá tartozó szakrális hely gondnokával.

– A kirándulók, túrázok, sportolók kedvelt célpontja a hegyhát, ahonnét csodálatos kilátás nyílik Zalaegerszegre. Sokan gyönyörködnek a faragot stációkban, jó időben nyitva a kis kápolna ajtaja is, így megcsodálható a faragott korpusz, ami szintén Hadnagy György alkotása. Különleges a szépen felújított harangláb is, az eredetije Olában a Jézus Szíve ferences plébániatemplom helyén állt, akkor hozták fel Jánkára, amikor Pehm József zalaegerszegi apát-plébános, a későbbi Mindszenthy József elkezdte építtetni a kolostort és a templomot. A kis park pihenőhelyként is szolgál, jó időben szinte mindig látni kirándulókat üldögélni a padokon, de télen sem titka errefelé a túrázó – szóval van kire figyelnünk, és van mit óvnunk, ezért is nagy könnyebbség nekünk, hogy számíthatunk a polgárőrök segítségére – fogalmazott Baranyai Sándor.

– Sokat számít, hogy helybéliek vagyunk, a 18 fős tagság egy része a „hegyen” lakik, másoknak a birtoka van itt. A 23 éve működő egyesületben hatan vagyunk alapító tagok, a környéken mindenkit ismerünk, mindenki ismer bennünket, a legtöbbjük mobiljában ott a telefonszámunk, így azonnal jelzik, ha gyanús idegent látnak. Az is nagy segítség, hogy az önkormányzat támogatásával, de nagyobbrészt saját pénzből a hegyhátra felvezető három nagyobb út elejére térfigyelő kamerát telepíttettünk, amelyek be vannak kötve a kapitányságra – a segítségükkel nem egyszer kerültek rendőrkézre a pincebetörők – jegyezte meg az egyesület elnöke.

„Békeidőben” is sokszor a hegyháton találja az éjszaka a járőröző polgárőröket, a járványveszély idejére plusz szolgálatokat is vállaltak, egyrészt ellenőrzik a kijárási tilalom betartását, másrészt igyekeznek elejét venni, hogy egyesek az éj leple alatt az őrizetlenül maradt telkekről szerezzék be a karácsonyfájukat.