Adventi koszorúból nagy a választék, a moderneket is kedvelik – zalai körkép

Vasárnap, advent első vasárnapján a legtöbb családban asztalra kerül az adventi koszorú, mely már a karácsony közeledését jelzi. Az évek során a vallásos szimbólumból dizájnelemmé is vált.

Az advent a készülődésről és a várakozásról szól. A keresztény kultúrában a karácsony napját megelőző negyedik vasárnaptól december 24-ig tart ez az időszak, melynek egyik legelterjedtebb jelképe az adventi koszorú.

Gyertyákkal díszített koszorút először egy német evangélikus lelkész, Johann Hinrich Wichern készített 1839-ben, az általa alapított hamburgi gyermekotthonban. A mai adventi koszorú ősén még 20 piros gyertya jelezte a hétköznapokat és 4 fehér a vasárnapokat. A mérete pedig egy kocsikerék nagyságához volt fogható. A háztartások részévé csak a huszadik század elején vált az akkor már négy gyertyát viselő, örökzöld színekben pompázó koszorú.

A hagyományos koszorúkat eleinte a családok maguk készítették, majd később, advent első vasárnapját megelőzően összejöttek az emberek, így ez közösségi programmá vált. A Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház foglalkozásain évről évre sokan meríthettek ötleteket.

– A legelterjedtebb az volt, hogy szalmából készítettek koszorúalapot, és amit a természetben találtak az emberek, tobozt, különböző fák, bokrok terméseit tették rá díszítésként – mondta Pózvai Andrea népijátszóház-vezető.

A keretet fenyő- vagy tujaágakkal vonták be, hogy legyen valami élő a koszorún. A gyertyák a világosságot jelentették, hiszen az év ezen időszakában már korán sötétedett. Jellemző volt még, hogy ehető dolgokat, almát, diót vagy mézeskalácsot is tettek díszítőelemként a koszorúkra, ezeket a négy hét alatt el is fogyasztották. Szárított narancsszeleteket és fahéjat is használtak díszítésként, ami kellemes illatot teremtett.

A 20. század végén megkezdték térhódításukat a modern díszítésű koszorúk, így azok vallási jelképből lassan dizájnelemmé váltak. A zalaegerszegi Virágudvarban hagyományos és modern formákkal egyaránt találkoztunk. Wappel Beáta virágkötőtől megtudtuk, hogy az idei évben a hagyományos lila és rózsaszín színvilágot keresték jobban, de a modernebb díszítésűekre is van igény. Általában fenyő-, moha- és szőralapú koszorúkat készítenek, melyeket színes gömbökkel, tobozokkal, száraz termésekkel és állatfigurákkal díszítenek.

Farkas Kata, a Virágok Virága üzlet tulajdonosa a modern stílust részesíti előnyben.

– Nálunk a trendi koszorúkat keresik. Azt látjuk, hogy a hagyományos fehér és piros színvilág visszaszorult, és a barna, az ezüst, a rózsaszín és a pink dominál a koszorúkon. Nagyon keresik a manószakállal készítetteket. A koszorúkat a különböző állatfigurás gyertyák teszik egyedivé.

A járványhelyzet miatt sokan előre gondolkodtak, nem hagyták az utolsó napra az adventi koszorú beszerzését vagy elkészítését.