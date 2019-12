Adventi koncertsorozat

Görgetegi fellépéssel kezdte az adventet az Iharosberényi Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület.

– Számos nagyon szép koncerten szerepeltünk ez évben is, de számunkra mindig az adventi időszak a csúcspont – mondta az énekkar egyik tagja, Ledniczky Miklós Jánosné. – Most egy vendégszerepléssel indult a sorozat: Görgetegre már másodszor hívtak bennünket. A település régi, nagyon szép templomában a közönség soraiban sokan meghatódtak, vastapssal jutalmazták összes előadott dalunkat. Külön öröm volt számunkra, hogy elkísért bennünket Laczkó-Angi Gyula helyettes esperes plébánosunk, aki még a kórustagok szállításában is segített. Görgetegen az ottani atya, Bognár Tamás fogadott minket. A koncert után szívélyes vendéglátásban volt részünk, amit külön köszönünk vendéglátóinknak.

Ledniczky Miklós Jánosné hozzátette: természetesen a kórus szereplései folytatódnak helyben és vidéken is.