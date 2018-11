Adventi forgatag kezdődik Kanizsán

Idén is jégpálya, gyermekjátékok, kulturális programok és persze finom ételek, italok várják az Erzsébet térre kilátogatókat az adventi időszakban.

Lehota János, a polgármesteri kabinet vezetője elmondta: az elmúlt évek hagyományainak megfelelően idén is igazi adventi forgatag várható a belvárosban. – A jól bevált programokat és látványosságokat megtartottuk, de a gasztronómia terén bővítettük a kínálatot – vázolta a kabinet vezetője. – A programok december 2-án, azaz vasárnap 18.30 órakor kezdődnek, ekkor Karádi Ferenc alpolgármester gyújtja meg az adventi koszorú első gyertyáját. Majd december 6-án 10 órától hatalmas Mikulás- ünnepséget rendezünk a város iskolásainak, illetve egy játékos vetélkedő is lesz. Lehota János megemlítette: a kulturális programok javát mindig szombati napra szervezték.

Az elkövetkezendő egy hónapban műsort ad többek között a Napsugár együttes, a Zalagyöngye táncegyüttes, a Nagykanizsai fúvószenekar, a Tiborcz-trió, a Stobos tamburazenekar, illetve több kanizsai iskola készül karácsonyváró műsorral. – A jégpálya, az élő betlehem, a kézműves portékák idén is várják az érdeklődőket, mint ahogy teát, forralt bort, puncsot, meleg pogácsát is lehet majd kapni a téren – sorolta Lehota János. A gasztronómiai palettát lacikonyhával, hamburgerezővel bővítik, s az idén sült gesztenyét is árulnak. Az Erzsébet téri vásár december 30-án a Zéró zenekar előszilveszteri bulijával, majd december 31-én tűzijátékkal zárul.

