Adventi fénybe borult Lenti

Tegnap a városban lakó gyerekekhez is megérkezett a Mikulás, méghozzá ez alkalommal lovas kocsin.

A Templom térre több százan gyűltek össze, gyerekek, szülők, nagyszülők vegyesen, akiket Drávecz Gyula alpolgármester köszöntött. Majd az ünnepre való ráhangolódásként Mikulás-dalokat játszottak a művészeti iskola fúvós szakos növendékei, énekelt Herman Gréta és az óvodások is. A Mikulás, miután megérkezett, a kicsik örömére krampuszai segítségével ajándékokat osztott szét, közben pedig arra kérte a gyerekeket, hogy jövőre is legyenek olyan jók, mint idén, és akkor újra találkoznak majd.

A városban ebben az évben is a Mikulás érkezése alkalmával gyúltak fel az ünnepi fények, avagy felkapcsolták az adventi díszkivilágítást városszerte. Tegnap este a településen sétálók fényfestést is láthattak, mely megvilágított több épületet, így a Szent Mihály-templomot is.