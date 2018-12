Adventi és karácsonyi kórusműveket adtak elő Nován és Kálócfán

Advent első vasárnapján számos zalai településen rendeztek közösségi programot. Gyertyagyújtással, közös énekekkel, hangversennyel jelezték, hogy közeledik a téli ünnepkör időszaka.

Nován már évek óta hagyomány, hogy a kiváló akusztikájú Nagyboldogasszony-templomban adventi hangversenyt tartanak ebben az időszakban. Általában olyan kórusokat hívnak meg, amelyek repertoárjában az ünnepváráshoz illő művek szerepelnek.

Kiss György plébános kérdésünkre elmondta, személy szerint azért tartja fontosnak ezeket az eseményeket, mert lelki ráhangolódást nyújtanak az advent időszakához, és felkészítenek bennünket Jézus Krisztus születésének ünnepére.

– Ez alkalommal a bagodi Esthajnal Kórust kértük fel, hogy működjenek közre a koncerten – mondta Kiss György. – Évekkel ezelőtt magam is szolgáltam kisegítő lelkészként a településen, s ebből adódóan személyesen is jól ismerem a kórus munkásságát. Vezetőjük, Standi Gyuláné annak idején Zalaszentgyörgyön volt kántor, jelenleg pedig Nagykutason kántorizál, jól ismeri tehát az egyházzenei kórusműveket, így nem is volt szükség arra, hogy előzetesen egyeztessünk a programról. Teljesen rájuk bíztam a hangverseny repertoárjának összeállítását, s örömmel mondhatom, hogy ezúttal is elnyerte a közönség tetszését a program. A koncerten főleg német nyelvterületről származó ismert és kevésbé ismert adventi és karácsonyi kórusműveket adtak elő.

Kálócfán is vasárnap tartották a szokásos adventköszöntő együttlétet, amelyet évekkel ezelőtt a településen élő német házaspár, Siegrid és Klaus Düssel honosított meg. Közös énekléssel, beszélgetéssel hangolódtak az ünnepre, ehhez a kereteket az önkormányzat biztosította.

