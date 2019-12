Advent kézművesprogrammal Lentiben

Az advent jegyében szerveztek kézművesprogramot a Szent Katalin Kolping Család tagjai a fogyatékosok nappali ellátója gondozottjainak.

A Lenti Szent Katalin Kolping Család és a Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ nem először valósított meg közösen rendezvényt.

– Ezt megelőzően volt már húsvéti önkéntes program, az ott szerzett tapasztalatok, a kedvező fogadtatás is arra sarkalt minket, hogy megismételjük és együtt készüljünk a karácsonyra – tudtuk meg Kovács Andrástól, az egyesület világi titkárától.

A kézművességet úgy alakították a szervezők, hogy mindenki be tudjon kapcsolódni, s némi kézügyességgel nagyon látványos munkák születtek. Főként a mézeskalács-díszítés aratott tetszést. Emellett – az előző évekhez hasonlóan – idén is bekapcsolódnak a Katolikus Karitász helyi szervezetének karácsonyi ünnepek előtti adománygyűjtő munkájába is.

Kovács András szomorú eseményről is megemlékezett. Nemrég hosszan tartó betegsége után elhunyt a Lenti Szent Katalin Kolping Család alapító tagja, Pető Jánosné Stángli Katalin, aki a kezdetektől nagy szorgalommal és elhivatottsággal szolgálta a Kolping családot, megszerkesztette annak jubileumi évkönyvét, illetve két verseskötete is megjelent. A Kolping család a továbbiakban is igyekszik méltó módon ápolni emlékét, szellemi örökségét.