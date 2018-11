Advent Egerszegen: jégpálya és jótékonyság

November 28-án, szerdán nyit és egészen december 24-én 13 óráig várja az érdeklődőket az Egerszegi Advent a belvárosban. Sajtótájékoztatón beszélt erről tegnap a városházán Balaicz Zoltán polgármester, Prenner Beáta, a Kisosz megyei elnöke és Tompa Gábor, a főszervező Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A hét minden napján nyitva tartó forgatagban a pavilonok kínálata mellett hangsúlyos szerepet kap a jótékonyság, és műsorok is szórakoztatják a látogatókat. A jégpálya is november 28-tól üzemel.

Balaicz Zoltán felidézte: a megyeszékhely adventi programja 2015-ben újult meg, azóta évről évre fejlődik, ma már bármely nagyváros hasonló rendezvényével felveszi a versenyt. Prenner Beáta kiemelte: a kereskedők, kézművesek, vendéglátósok hétfőtől szombatig 9 és 19 óra közt tartanak nyitva, vasárnap pedig 9-től 18 óráig várják az érdeklődőket – nemcsak a Dísz, hanem az Európa téren is. Az Egerszegi Adventhez kapcsolódva a Zalaegerszegi Női Szalon, a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület és a Kvártélyház szervezésében idén is megrendezik az Adventi Kézfogás elnevezésű jótékonysági programot, hangsúlyozta Tompa Gábor. A részt vevő közösségek, civil szervezetek Dísz téri közös pavilonjukban mutatkoznak be. A Mindszenty téren december 3-tól 13 óvoda 17 csoportja, több mint 300 kisgyerek műsorát tekinthetik meg az érdeklődők hétköznap délutánonként. S a Dísz téren is számos kulturális program szórakoztat.

(Kiemelt képünk tavaly készült. Fotó: Pezzetta Umberto/Zalai Hírlap)