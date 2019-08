Adományközpont nyílt a volt Pais-iskola éttermében

A rászorulóknak kívánnak segítséget nyújtani a napokban megnyílt adományközponttal, amelyet a volt Pais-iskola éttermében rendezett be az 1200 tagot számláló Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete.

A civil szervezet vezetője, Dudás Gyula érdeklődésünkre elmondta, hogy a megyeszékhelyen, a Balatoni út 3. szám alatti tízemeletes épület földszintjén működtetnek adományközpontot tavaly nyár óta. A városból, illetve Észak-Zalában található településekről érkeznek ide rászorulók, akiket ingyen ruházathoz, különféle háztartási felszerelésekhez, bútorokhoz és élelmiszerhez juttatnak. Emellett Újudvaron nyitottak raktárat, ahonnan pedig a dél-zalai településeken élőket segítik. Az egyesület az önkormányzatokkal és társszervezetekkel együttműködve segíti a rászorulókat, akik az adományok átvételéről elismervényt írnak alá. Az ingyenes segítség feltétele ugyanis, hogy a rászorulót valamelyik szociális intézmény küldje a központba, mert a szervezők szeretnék elérni, hogy az adományok valóban oda jussanak, ahol azokra a legnagyobb szükség van. Mint az elnök elmondta, folyamatosan látják el az igénylőket az adományokból, ennek ellenére olyan mennyiség gyűlt fel, hogy újabb raktárat kellett nyitniuk, amit a Pais-iskola Madách utca felől megközelíthető volt éttermében rendeztek be. Ezt a helyiséget egyébként szezonális akciókra kívánják működtetni. Ez alkalommal a mozgássérült szervezet tagjai, a fogyatékossággal élők és hozzátartozóik, illetve a gyermeküket egyedül nevelő rászoruló szülők támogatására az iskolakezdéshez kínálnak lábbelit, ruházatot, felszereléseket a készlet erejéig naponta 9 és 16 óra között, és kérésre a hét végén is kinyitnak. Ezt követően pedig a nagyobb ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan nyitják ki majd a raktárat. A jelenlegi, augusztus 5-e óta tartó akció nagy érdeklődést váltott ki, árulta el Dudás Gyula. Emiatt az elmúlt napokban jelentősen megcsappant a kínálat, de a folyamatosan érkező felajánlásoknak köszönhetően újabb adományok érkeznek. Jelentkezett egyebek mellet a rába­patyi cipőáruház is, illetve külföldről is kaptak felajánlást, ám ez esetben a fuvar megszervezéséhez várnak segítséget. Az egyesület egyébként szívesen fogadja az önkénteseket is az adományközpont működtetéséhez, mondta végezetül az elnök.