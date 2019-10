Adakozással, példaértékű módon valósult meg a felújítás Nemeshetésen és Kisbucsán

Az összefogás szép példájaként valósult meg a templom és a kápolna felújítása.

Nemeshetésen a Török Ferenc tervei alapján a falu mesteremberei által épített, 1976-ban felavatott különleges szerkezetű és formájú templom újult meg, most is az itt élőknek köszönhetően. Mint Tódor Szabolcs plébános érdeklődésünkre elmondta, a 230 lelket számláló község polgárai és önkormányzata példaértékű összefogásával, anyagi támogatásával az elöregedett, és számos helyen már beázó tetőt felújították, valamint sikerült a belsőt is rendbe hozni. Ahogy erről Magyar Kálmán polgármester a délelőtti ünnepségen beszédében fogalmazott: Tódor Szabolcs plébános fáradhatatlan munkálkodásának köszönhetően arra is jutott pénz és energia, hogy megtörténjen a bútorzat és a belső terek, nyílászárók festése, a hangosítás korszerűsítése. A felújítás során eltávolították a kék színű álmennyezetet, és ezzel újra láthatóvá vált az épület belsejének határozott karaktert adó kazettás menynyezet. A munkálatok 10 millió forintot meghaladó költségéhez 2,5 millió forinttal az egyházmegye járult hozzá, a többit a közösség adta össze. Vasárnap délután avatták és szentelték Kisbucsán a felújított kápolnát.

A munkálatok egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adott 6,6 millió forintos támogatással, valamint az önkormányzat finanszírozásában és nagyon sok környékbeli vállalkozó, helybeli polgár önkéntes munkájával, adományával valósultak meg. A 11 millió forintos beruházásban felújították a tetőszerkezetet, a belső teret, kicserélték a villamos hálózatot, a nyílászárókat, új vizesblokk épült, a Mária-szoborfülke megújult, a szobrot restaurálták. A nemeshetési avatáson Manninger Jenő országgyűlési képviselő mondott beszédet, a kisbucsai eseményen Soltész Miklós, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár vett részt és szólt az egybegyűltekhez.

Az ünnepi szentmisét mindkét helyen dr. Márfi Gyula, nyugalmazott veszprémi érsek celebrálta. Érdeklődésünkre az érsek örömét fejezte ki, hogy részese lehet a jeles alkalomnak, lévén ő is zalai, hiszen pördeföldei származású, ráadásul most első alkalommal jutott el a két településre, bár a szomszédos Búcsúszentlászlón többször is megfordult. Az avatások kapcsán úgy fogalmazott, hazánkban nem fenyeget a veszély, hogy templomot kell bezárni, mint amire nyugaton már van példa. Láthatók a megújulás jelei, például a veszprémi egyházmegyében öt év alatt a dupláját meghaladó mértékben nőtt az egyházi esküvők száma, s ez bizakodásra ad okot.