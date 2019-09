Acélfeldolgozó csarnokot avattak a nagykanizsai ipari parkban

Közel ezer négyzetméteres acélfeldolgozó üzemcsarnokot avattak pénteken az ipari park területén. A beruházás keretében jelentős összegű eszközbeszerzés is megvalósult.

Az ünnepségen elhangzott: az N-ferrum Kft. családi vállalkozás még 2017-ben pályázott egy új termelőcsarnok építésére, melyhez 48,5 millió forint támogatást és közel 100 millió forintos kedvezményes kölcsönt is igénybe vehettek. A beruházásnak ­köszönhetően olyan acélelemek gyártása is lehetővé vált, melyeket korábban éppen a hely- és kapacitáshiány miatt nem tudott vállalni a vállalkozás.

Radics Bálint, a pályázatban segítséget nyújtó Széchenyi Programiroda vezető tanácsadója elmondta: az új épület méretei lehetőséget adtak egy modern, 5 tonnás híddaru telepítésére is, amellyel nagy méretű acélszerkezetek gyártása, forgatása, emelése is lehetővé vált. Emellett kis méretű szerszámokat, illetve egy 3 tonna teherbírású targoncát is beszereztek, valamint egy másik pályázat keretében CNC vezérlésű betonacél-hajlító és -daraboló berendezéssel is gyarapodott a vállalkozás.

Mint elhangzott: a támogatásnak is köszönhetően a társaság két év alatt négyszeresére tudta növelni árbevételét, illetve 7 fővel gyarapodott a dolgozói létszám is.

A tegnapi avatáson részt vett Dénes Sándor polgármester, Karádi Ferenc alpolgármester és Cseresnyés Péter államtitkár is. Utóbbi elmondta: a jelenlegi ipari parkban lassan nem marad szabad terület, ezért közel 4 milliárd forintból mintegy kétszáz hektárnyi új ipari területet alakít ki az önkormányzat, ahol kisebb és nagyobb cégek betelepülése is várható.