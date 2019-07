A zene öröm és játék – A Cimbora együttes Gyenesdiáson koncertezett

Még a felnőttek is beálltak zenélni és játszani a Cimbora együttes gyenesdiási gyermekkoncertjén, melynek éppen az a célja, hogy közelebb hozza mindenkihez a muzsikát, verseket, meséket.

A Klassz a parton programsorozat keretében lépett fel a Cimbora együttes szombaton: igaz, az időjárás miatt nem az eredetileg tervezett strandi helyszínen, hanem a Községházán, de ez cseppet sem befolyásolta a felhőtlen hangulatot. A zenekar célja, hogy a közönséget- gyerekeket és felnőtteket egyaránt – kimozdítson a komfortzónájából.

-A gyerek fogékony még a játékra, a jó hangulatra, a versre, a dalra és nagyon fontos, hogy minél előbb megismerje a költészet csodáit, s azt, hogy a ritmus, zene, költészet kéz a kézben, hármas egységben járnak. Célunk, hogy megszeressék a művészeteket- summázta Korhecz Imola, aki verset mondott, énekelt, mesélt a gyerekeknek és gyerekekkel. Ez a koncert ugyanis interaktív volt, azaz a közönség is bekapcsolódhatott, így esett meg, hogy a színpadon és a nézőtéren állva a gyerekek hangszerekkel kísérték a fellépőket, s még labdáztak is koncert közben. A játékba a felnőttek is bekapcsolódtak – ennek kapcsán az énekes úgy fogalmazott: a zene előcsalogatja a játékot, a mindenkiben benne élő gyermeket.