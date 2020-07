A Zalavíz Zrt. 176 millió forintot fordít eszközbeszerzésre

Ebben az évben a megyeszékhelyet körbevevő ivóvízbázisok 4 milliárd forintos megújítása mellett a szennyvízkezelésre, eszközbeszerzésre 176 millió forintot fordít Zalaegerszeg.

Bali Zoltán alpolgármester tegnap sajtótájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a környezetvédelem prioritást élvez a városi költségvetés tervezésekor, ehhez a célhoz szükség van a Zalavíz Zrt. magas szintű szolgáltatásaira. Az ivóvíz biztosítása és a szenny­vízkezelés a 15 esztendőre előre tervező Gördülő Fejlesztési Terv keretében élvez prioritást, ami azért is fontos, mert Zalaegerszeg környezettudatos gazdálkodása is felelős a Balaton vízminőségének megóvásában. A megyeszékhelyi Kovács Károly Fejlesztési Program is érinti a Zalavíz Zrt.-t, mondta az alpolgármester.

A Zalavíz Zrt. 176 millió forintos önerős fejlesztésének részleteiről Arnhoffer András elnök-vezérigazgató beszélt. Elmondta, az elkerülő út mellett található szennyvíztelep műtárgyai a nyolcvanas években készültek, 35 évnél idősebbek, a gépészeti berendezések pedig 10 esztendősek. Az amortizáció és a megváltozott szennyvízminőség miatt új technológiát kell alkalmazniuk. Üdvözlendő, hogy a szerves anyagok aránya felére csökkent a szennyvízben, ami mutatja, hogy ételmaradékot nem önt a lakosság a

szennyvízhálózatba. A szennyvíz feldolgozásakor a biológiai eljárás mellett a kémiai technológiát is használják, ehhez új eszközöket állítanak üzembe. Az ammónia csökkentésével a nitrogén is kevesebb lesz, s kikerül a tisztított, majd az élővizekbe visszajuttatott vízből a foszfor. Az előírt határértékek betartása mellett a villamosenergia-felhasználás is csökkenhet. Egyebek közt a biogáz hasznosításával is elérhető a csökkentés. A kibocsátott szennyvizet UV-eljárással semlegesítik, ehhez is új lámpákra van szükség.Mindezek érdekében 17 tételes eszközbeszerzést valósít meg a cég.

Az igazgató arról is tájékoztatott, hogy 19 nagyvárossal együtt Zalaegerszeg és a Zalavíz Zrt. is részt vesz abban a mintavételben, ami a koronavírus RNS-ét hivatott vizsgálni. A szennyvízben ugyan nincs aktív vírus, de a genetikája követhető, vizsgálható, a minták elemzése pedig a megelőző intézkedések elrendeléséhez nyújt felbecsülhetetlen segítséget. Ez esetben a több mint 50 településről érkező szennyvízből kétszer vettek mintát, ami alacsony értékeket mutatott. A virológiai programban mindaddig részt vesz a Zalavíz Zrt., amíg az egészségügyi veszélyhelyzet fennáll.

Végül arra is figyelmeztetett a szakember, hogy a törlőkendőket se dobjuk a vécébe, akkor se, ha a csomagoláson azt olvassuk, lebomló anyagból van, hiszen az évekig tarthat, míg a szennyvíztelepre hat órán belül megérkezik, meghibásodást, dugulást okozva a sokmilliós értékű szerkezetekben.