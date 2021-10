A zalalövői Vizsy Károly hetven éve lett pedagógus

Hetven évvel ezelőtt, 1951-ben a Kőszegi Tanítóképző Intézetben vette kézhez tanítói diplomáját Vizsy Károly, a zalalövői általános iskola nyugalmazott pedagógusa. Az évforduló apropóján jubileu­mi oklevéllel, rubin­diplomával tüntették ki, amit az intézmény jelenlegi vezetője, Némethné Jakab Ilona adott át számára.

A 90. életévében járó nyugalmazott pedagógust az elismerés kapcsán otthonában a város polgármestere, Gyarmati Antal, illetve jegyzője, Kovács Ildikó is köszöntötte. Gyarmati Antal egykor pályatársa volt Vizsy Károlynak, hiszen évtizedeken át maga is a zalalövői általános iskolában tanított, polgármesterré választása előtt az intézmény vezetője volt. A találkozón felidézte: Vizsy Károly kiváló pedagógus volt, aki oktató-­nevelő munkája évtizedeiben olyan pozitív szemléletet tudott tanítványaiban kialakítani, amely elkísérte őket életük során. Emellett jó humorú, éleslátású, igazi közösségi ember, aki szívén viseli a település sorsát. Ezt támasztja alá többek között az is, hogy korábban tagja volt az önkormányzati képviselő-­testületnek, ott vállalt feladatait szintén közmegelégedésre végezte.

Vizsy Károly a találkozón arról beszélt, hogy most is érdeklődéssel fordul a közügyek felé, igyekszik nyomon követni a város fejlődését, beruházásait, ugyanakkor a pedagóguspálya aktualitásait is figyelemmel kíséri. Vizsy Károly tanítói oklevelének megszerzése után is képezte magát, 1960-ban biológia–földrajz sza­kos tanári oklevelet szerzett, majd 1970-től ugyanezen tantárgyak megyei szakfelügyeletét is ő látta el. 1975-ben az Oktatásügy kiváló dolgozója kitüntetéssel, majd 1981-ben Kiváló pedagógus miniszteri kitüntetéssel ismerték el oktató-nevelő tevékenységét. Munkáját szakértelemmel és empá­tiával végezte, s hozzá fűződik a zalalövői általános iskola biológia-szaktantermének létrehozása is, amely az intézmény tantestületének döntése alapján – a jubiláló pedagógus biológia tantárgy oktatásában végzett magas színvonalú munkájának és több évtizedes iskolafejlesztő tevékenységének elismeréseként – 2021 szeptemberétől a Vizsy Károly biológiaterem nevet viseli.