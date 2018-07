A zalalövői Fábián László végigtekert a Tour de France egy szakaszán

Két éve kezdett el komolyabban foglalkozni az országúti kerékpározással a 17 éves zalalövői fiatal, Fábián László. Az utolsó középiskolás éve előtt álló diák aligha gondolta, hogy ilyen gyorsan eljut a sportág legismertebb versenyére, az 1903 óta évente megrendezett Tour de France-ra.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

– Az egyik barátom kezdett el biciklizni, ő invitált engem. Persze a Tourt már régebb óta követem, így hamar megtetszett ez a sport a gyakorlatban is. Én már gyerekkorom óta néptáncolok Zalalövőn, heti kétszer van próbánk, de ezt sem hagytam abba, hanem a többi estén, tanulás után szoktam tekerni – árulta el.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az első igazán komoly biciklis megmérettetése Lászlónak a Mapei Tour de Zalakaros 137 kilométeres maratoni távja volt. A teljesítményével is abszolút elégedett lehet az újonc kerékpáros, de az igazán nagy meglepetés az eredményhirdetés után következett.

– Sümeg felé szoktunk körözni leginkább. A karosi verseny előtt a legnagyobb táv, amit mentem 60 kilométer körüli volt. De a haverom unszolt, hogy vágjunk bele, gondoltam miért ne? 500-an indultunk összesen, és mindenki, aki a maratoni távra nevezett, kitölthetett egy lapot, amivel regisztrálta magát a Tourt is közvetítő Eurosport és a Telekom közös játékára, amelynek a főnyereménye egy Tour de France-élményutazás volt. Én végül a 168. helyen értem célba, amivel abszolút meg voltam elégedve. Aztán jött az óriási meglepetés, hiszen az eredményhirdetés után szóltak, hogy engem húztak ki a nyereményjáték sorsolásán, mehetek Franciaországba.

A nyereménynek köszönhetően László testközelből élhette át a sportág legnagyobbjainak teljesítményét, sőt, a Touron 2003-ban még szakaszt is nyert, pár éve visszavonult, jelenleg tévés szakértőként is tevékenykedő Juan Antonio Flechával személyesen is találkozhatott.

– Hétfőn reggel indultunk repülővel. Este értük oda a szállásra, ez egy ötcsillagos hotel volt, ami már önmagában is egy nagy élményt jelentett. Itt találkozhattam és beszélgethettem is Flechával, akivel másnap együtt tekertük le a negyedik szakasz utolsó 25 kilométerét. A szervezőktől kaptam teljes felszerelést, egy csúcskategóriás kerékpárral teljesíthettem a távot. 15-en voltunk összesen, egyedül én jutottam ki egy játéknak köszönhetően, a többiek a közvetítő sportcsatorna munkatársai, vendégei, meghívott újságírói voltak Franciaországból, Olaszországból és Lengyelországból. Magyarországról Bodnár Gergő, az Eurosport kommentátora vett részt az élményutazáson, aki mintegy idegenvezetőként kísért végig, és számos, a versennyel kapcsolatos érdekességet osztott meg velem. Volt eligazítás, fotózás, minden ugyanúgy, mint a sztároknál, a befutó után a hivatalos dobogóra is felállhattunk. Egyébként ebben a 15 fős mezőnyben én értem elsőként célba. A közös élménytekerés után betekinthettünk a versenyt helyszínről közvetítő tévéstáb kulisszái mögé, valamint megnézhettük a Tour de France aznapi befutóját a VIP részlegből. Az egész így egyben egy óriási élmény volt. A francia körversenyen Chris Froome-ért szorító László hazaérkezése után már ki is tűzte a legújabb célt: nevezett a 15. Pannon Maratonra, ahol 120 kilométert kellett megtenni, s a mezőny a magyar területek mellett érintette Szlovéniát és Horvátországot is.