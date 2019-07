A zalakomári és a surdi falunapon is gazdára találtak kitüntetések

Dél-Zalában is több helyütt a szórakozásnak szentelték a hétvégét. Falunapi rendezvényekre, közösségépítő programokra várták a helyieket és a környékbelieket.

Zalakomár

Zalakomárban is mozgalmas volt a múlt hét: népművészeti értékekkel gazdagon berendezett kincsesházat avattak a helyi Egymásért Klub és a falu önkormányzata jóvoltából. Szombaton a sok munkát nagyszabású falunapon ünnepelték a zalakomáriak. Kulturális programok sokaságával, gyermekeknek szervezett foglalkozásokkal, zenés műsorszámokkal vártak mindenkit. Csárdi Tamás polgármester elmondta: az idei falunap különleges.

– Félszáz éve egyesült Kiskomárom és Komárváros, azaz 1969 júliusában született meg a ma ismert Zalakomár. Községünk sokat formálódott, fejlődött az elmúlt évtizedek, évek során. Ha az elmúlt öt esztendőt nézzük, felpörgettük a közmunkaprogramot, felújítottunk intézményeket, rendbe tettük mindkét temetőt, több kerítést, járdát. Bővítettük gépjárműparkunkat, szerepet vállaltunk a polgárőrség megalakításában, és megvásároltuk a volt Tüzép területét, amit folyamatosan hozunk rendbe. A közmunkaprogramban végzett tevékenységünket a Belügyminisztérium tavaly elismeréssel illette – összegezte Csárdi Tamás.

A zalakomári falunapon Varga Miklós, a falu korábbi polgármestere díszpolgári címet kapott a község érdekében végzett áldozatkész munkájáért.

Surd

Surdon szintén nagy ünnep volt hétvégén. A dolgos hétköznapokat koronázták meg nagy mulatsággal, sokszínű zenés, játékos, sportos eseménykavalkáddal.

– Figyelünk arra is, hogy a falunk épüljön, szépüljön, a helyiek komfortérzete javuljon – mondta Kanász János polgármester. – Az idén is több nagy beruházás valósul meg: többek közt a hegyi utak rendbetétele, a művelődési ház felújítása és eszközfejlesztése. Reményeink szerint még több helyen korszerűsítünk idén a faluban, a terveinkhez pályázatok útján is szeretnénk támogatást kapni.

A rendezvény sok látogatót vonzott. Egy tősgyökeres, helyi asszony, Szmodics Ernőné azt mondta: Surdon törődnek egymással az emberek.

– A közösségben, összetartva, nagyon jól érezzük magunkat, s a sok munka mellett kell időt szakítanunk is arra, hogy leüljünk és beszélgessünk.

A falunapon többen kaptak elismerést társadalmi munkájukért: Csikos Ibolya, Kincses Sándor, Szmodics Ernő, Vadász Gábor, Varjas János, Veres József. Azokat a gyerekeket pedig dicséretben részesítette az önkormányzat, akik kitűnő tanulmányi eredményt értek el. Czigóth Zorka, Hegedüs Adrián, Hegedüs Richárd, Jekisa Izabell, Kerekes Luca, Kerekes Máté, Kun Maja, Kun Mira, Kun Szilvia, Rodek Adél, Söveges Kármen, Söveges Levente és Zsoldos Mátyás kapott vásárlási utalványt és oklevelet.