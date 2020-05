A zalakarosi képviselők a helyi járványalapot támogatták, a felajánlásból jutott a kanizsai kórháznak is

A fürdő­városban számos intézkedést léptettek életbe a koronavírus terjedésének megelőzéséért, az önkormányzati képviselők pedig felajánlották egyhavi tiszteletdíjukat a védekezés költségeihez.

Zalakaros önkormányzata ne­vében eljárva a város polgármestere, Novák Ferenc a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet hatálybalépése után a lakosság teljes körű tájékoztatása érdekében felhívásokat tett közzé, a játszótereket, a sportpályát lezáratta, a tervezett közösségi eseményeket elhalasztotta, illetve lemondta. A település köztudottan híres a turizmusáról, amelyet érzékenyen érintett a koronavírus-helyzet, mivel szállodái határozatlan időre felfüggesztették működésüket, valamint ideiglenesen a fürdő is bezárta kapuit. A Tour de Zalakaros kerékpárversenyt őszre halasztották (illetve bizonytalan ideig más nagyrendezvényeket sem tartanak meg), a településen a gyógyhelyi központ létrehozásának kivételével a nagyobb beruházásokat le­állították.

– Az önkormányzat a saját költségvetéséből már a veszély­helyzet kihirdetésekor elkülönített ötmillió forintot a koronavírus megjelenésével kialakult helyzet kezelésére, a szükséges intézkedések megtételére – hallottuk Novák Ferenc polgármestertől. – Ennek egyik fontos eleme volt, hogy a védekezés segítésére már március 16-án szájmaszkokat rendeltünk. A teljesítés elhúzódása miatt azonban önkénteseket kerestünk a maszkok házilagos gyártására. Hunyadi Mátyásné és férje több mint ezer darabot, Bodor Katalin pedig közel hétszázat készített, melyhez az alapanyagot az önkormányzat szerezte be. Ezeket kiegészítettük még a Kanizsai Rehab Nonprofit Kft.-től megrendeltekkel. Így összesen 3275 szájmaszk készült. Önkormányzatunk közel másfél millió forintot fordított ezekre a beszerzésekre. A maszkokat első körben a veszélyhelyzet kezelésében és intézkedéseinek frontvonalában dolgozók kapták (intézmények, szociális alapellátó szolgálat, Karos-Park munkatársai, önkormányzati dolgozók), de az óvodásoknak, iskolásoknak is jutott belőlük. A zalakarosi önkéntes tűzoltók kiemelt szerepet vállaltak a kiosztásban, így a segítségükkel háztartásonként már április első hetében két darabot tudott eljuttatni az önkormányzat a karosi lakosokhoz. Ezeken kívül szükség esetén további maszkokat a településgondnokoktól lehet igényelni. Az idősek, illetve a szociálisan rászoruló lakosok étkeztetését a veszélyhelyzet kezdetétől biztosítjuk, ehhez műanyag szállítódobozokat szereztünk be Budapestről. Az ellátás némileg egyszerűsödött az adagokat tekintve, de ebben a helyzetben az önkormányzat megteszi, amit tud. Az ételek kihordásáról az önkormányzati dolgozók, az idősek felügyeletéről, a gyógyszer- vagy éppen élelmiszer-beszerzésről a Szociális Alapellátó Szolgálat munkatársai gondoskodnak.

A polgármester hozzátette: a zalakarosi közösségi tereket – mint például a buszpályaudvar, a megállók – a Karos-Park Kft. munkatársai folyamatosan fertőtlenítik. A település intézményei, gazdasági társaságai megtették a helyzet középtávú kezeléséhez szükséges munkaszervezési és takarékossági intéz­kedéseket.

Novák Ferenc beszélt a kieső önkormányzati bevételek előzetesen kalkulált mérté­kéről is.

– A gépjárműadó kiesése 10 millió forint, míg az idegenforgalmi adóé várhatóan mintegy 80 millió forint mínuszt jelent a büdzsében, az idegenforgalmi adó felfüggesztéséből fakadó kompenzáció mértékéről pedig még nincs pontos információnk – jelezte a polgármester.

Hozzátette: a legfontosabb kérdésekben mindig a képviselőkkel történő rendszeres konzultációt követően hozza meg döntéseit, így a fürdő esetében vagy az egészségügyi alapellátás vonatkozá­sában is.

– Szeretném kiemelni, mert nagyon szép gesztusnak tartom, hogy a képviselők egyhavi tiszteletdíjukat (ez közel egymillió forintot jelent) ajánlották fel a járványalapba, melyből támogattuk (én magam is a polgármesteri keretből) a nagykanizsai kórház alapítványát, hiszen a zalakarosi betegeket ebben az egészségügyi intézményben gyógyítják – közölte végül Novák Ferenc, hozzáfűzve: a korlátozások szigorítása egyelőre nem indokolt a településen, az emberek betartják a szabályokat. Zalakaroson tudomása szerint nincs koronavírussal fertőzött beteg.