A zalai kistelepüléseken folytatódott a lakosság ellátása védőeszközökkel

Az elmúlt héten folytatódott a lakosság maszkokkal való ellátása a zalai falvakban. Az önkormányzatok általában magas hőfokon mosható, többször használatos védőeszközöket biztosítottak a helyi lakosoknak.

Nova és Mikekarácsonyfa

Nova polgármestere, Németh József péntek déltájban egy ládányi szájmaszkot helyezett el autója csomagtartójában, majd a közeli Mikekarácsonyfa felé vette útját, ahol már várta a „szomszédvár” önkormányzati vezetője, Farkas Ferenc. Nova ajándékként ajánlott fel mintegy 350 szájmaszkot Mikekarácsonyfának.

– Ahogy arról a Zalai Hírlap már többször beszámolt, nálunk az óvoda munkatársai varrták a maszkokat – mondta Németh József. – A novaiaknak szánt mennyiség elkészült, ki is osztottuk, de a munka nem állt meg. Folyamatosan készülnek az újabb szájmaszkok, ezekből hoztunk most a barátság és a szolidaritás jeleként Mikekarácsonyfának.

Farkas Ferenc kérdésünkre elmondta, köszönettel fogadják a szomszédos község baráti gesztusát. A településnek jelen pillanatban 332 lakosa van, ami egyben azt is jelenti, hogy a novai ajándékból jut minden mikekarácsonyfainak, és szükség esetére némi tartalékuk is marad.

Csörnyeföld

Csörnyeföldön már mintegy két hete kiosztották a száj­maszkok egy részét, első körben a szociális étkeztetésben és a házi gondozásban részesülők kaptak. Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester kiemelte: náluk is önkéntes munkával kezdődött a maszkok varrása – többen vállalkoztak rá –, majd az önkormányzat egy közeli településen működő varrodából rendelt annyit, hogy minden lakosnak jusson a védőeszközökből. Az elmúlt héten kihordták a maszkokat, amelyekhez tájékoztatót is mellékeltek. A csomagokból nemcsak az állandó lakcímmel rendelkezők kaptak, hanem azok is, akikről tudják, hogy bár más településre vannak bejelentve, de valójában Csörnyeföldön élnek.

Kerkakutas

A 120 lakosú Kerkakutason minden háztartás kapott az önkormányzattól egy-egy olyan egységcsomagot, amely szájmaszkot, kézfertőtlenítőt, valamint általános háztartási fertőtlenítőt tartalmazott – tudtuk meg a község polgármesterétől. Kámán László hozzátette, ezeket a varrott szájmaszkokat úgy vásárolták, de helyben is készültek védőeszközök, amelyeket szintén kiosztottak már. Összesen így mintegy száz maszk került a lakossághoz, vagyis szinte valamennyi lakosnak jutott belőle.

Felsőszenterzsébet

A 15 állandó lakossal rendelkező Felsőszenterzsébeten szinte egyáltalán nincs mozgás, az időskorúak otthonukban maradnak, ellátásukat a falugondnok mellett a tele­pülésen élő fiatalabbak segítik, a napi bevásárlásokat ők intézik – mondta lapunknak Kálmán Elek polgármester, hozzátéve azt is, hogy az önkormányzat is igyekszik mindent megtenni a falubeliek biztonságáért, így minden lakost maszkkal, védőkesztyűvel láttak el.