A zalai kistelepüléseken a bolt közösségi térként is üzemel

Alig, hogy megjelent a falusi kisboltok fejlesztéséról, modernizációjáról szóló kormányrendelet, élénk mozgolódás indult meg a szektor szereplői körében. A 45 milliárd forintos keret számos zalai kisbolt üzemeltetőjének érdeklődését felkeltette, sőt, akadnak olyanok is, akik új egység nyitásán is gondolkodnak.

Elsayed Tamer újabb nyitást tervez

Az egyiptomi származású Elsayed Tamer 2015 óta üzemeltet kisboltokat Zala megye déli fertályának több településén, most pedig, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati lehetőség okán újabb egység nyitását tervezi.

– Jelenleg öt boltot üzemeltetek, Nagyrécsén, Liszóban, Nagybakónakon, Újudvaron és Fityeházon – sorolta Elsayed Tamer, aki szerint ezzel a pályázattal hatalmas lehetőség előtt állnak mind a kistelepülések, mind pedig a vidéki boltokat üzemeltető vállalkozások. – Egyelőre valósággal kavarognak bennem az ötletek, hiszen a pályázat számos fejlesztésre kínál lehetőséget, legyen szó az épület bővítéséről, modernizációjáról vagy éppen az árukészlet kiszélesítéséről. Sőt, még új bolt nyitását is támogatja az állam. Ez ügyben egyébként már megkerestek Rigyácról, a településen ugyanis hosszú ideje nem működik már önálló vegyesbolt, de a falu vezetése örömmel fogadna egy új üzletet.

Elsayed Tamer azt is elmondta, hogy tapasztalatai szerint a kistelepüléseken élők szívesen vásárolnak a helyi boltokban, magukénak érzik az üzletet, főleg akkor, ha kedves kiszolgálással és megfelelő árukészlettel, illetve esetleg további kapcsolódó szolgáltatásokkal találkoznak ott.

– Tapasztalataim szerint, ahol a kisbolt közelében egyéb szolgáltató is működik, például gyógyszertár, postahivatal, vagy presszó, ott nagyobb a forgalom is – hangsúlyozta Tamer, aki hozzátette: azon is elgondolkodott, hogy kisebb közösségi tereket alakítson ki boltjaiban, ez ugyanis előnyt jelent a pályázat során.

Cseresnyés Péter is látogatást tett

A dél-zalai településeken kisboltokat üzemeltető vállalkozót a minap Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is felkereste, aki maga is részt vett a kormányrendelet kidolgozásában. Mint mondta: Tamer példája jól mutatja, hogy mennyire fontos szerepe van egy település életében a helyi kisboltnak, ahol a napi bevásárlás mellett találkozhatnak, beszélgethetnek is az emberek.

– Azt hiszem, hogy megfelelő szakértelemmel és árukínálattal lehet nyereségesen is üzemeltetni a falusi kisboltokat, ráadásul ha a pályázat eredményeként szélesedik a szolgáltatási paletta, az egyaránt előnyére válik a vállalkozónak és a falu közösségének is – mondta Cseresnyés Péter, aki hozzátette: reményei szerint a pályázat eredményeként sok zalai kisbolt újulhat meg és több új üzlet is nyílhat azokon a településeken, ahol ez idáig nem működött kisbolt.

