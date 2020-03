A zalai kistelepülések jellemzően elhalasztják a fejlesztéseiket, csúsztatják a programjaikat

Nagyban befolyásolja a mindennapi élet gördülékenységét a koronavírus-járvány a kistelepüléseken. A nagyvárosokhoz hasonlóan a teendőket ugyanúgy el kell végezni a falvakban is, mint korábban, ám több a megoldandó feladat.

Írásainkban rendszeresen beszámolunk a dél-zalai falvakban történő fejlesztésekről, eseményekről. Nem csak a nagyobb települések, a kisebb községek jó része is aktív a korszerűsítések és a közösségkovácsoló programok terén. Az elmúlt hónapokban több írás látott napvilágot, amelyekben már zajló beruházásokról és generációs rendezvényekről számoltunk be. Azóta a koronavírus-járvány felülírta a hétköznapokat. Nehezebb biztosra, hónapokkal előre tervezni. Az általunk megkérdezett kistelepülésvezetők egyöntetűen azt mondták: jelenleg az a legfontosabb, hogy a vírus elterjedését a falvakban, azaz a kisebb közösségekben megakadályozzák. Ez élvez most mindannyiuknál elsőbbséget.

Zalaszentbalázs

– Az emberi élet, az egészség védelme a legfontosabb – ezt Hencsei Margit, Zalaszentbalázs polgármestere mondta, hozzátéve: most kiemelten erre fókuszálnak. Év elején, amikor az éves fejlesztési koncepciót tervezték, a vírussal nem lehetett előre számolni. A korszerűsítésekkel viszont igen, amik megvalósulását jelentősen befolyásolhatják a veszélyhelyzeti intézkedések.

– A Vidékfejlesztési Program közel 47 millió forintos támogatásával helyi termelői piacot építünk. Az alapok már megvannak, a munka dandárját erre az időszakra terveztük. Az átadást pedig nyárra, ám ez várhatóan tolódik, mert a kivitelező vis maior helyzetre hivatkozva bizonytalan időre felfüggesztette a munkavégzést. A másik nagyobb munkánk egy zártkerti út felújítása lesz, 10 millió forintos beruházással. A kivitelező kiválasztása megtörtént, a napokban kötünk vállalkozói szerződést. Ennek befejezését is nyárra terveztük. Bízunk abban, hogy elkészül határidőre, de nem tudhatjuk, hogy alakulnak a következő hónapok a járvány miatt – összegezte Hencsei Margit.

Homokkomárom

Ha nem lenne a járvány, a néhány kilométerrel arrébb lévő Homokkomáromban is élénkebb lenne az élet. Singula Ferencné polgármester nemrég beszélt lapunknak a faluház energetikai korszerűsítéséről, amelyre a TOP keretein belül közel 16 millió forint támogatást nyertek. Tavasszal indult volna a munka veleje. Ám e beruházás, a faluvezetésen kívül álló okok miatt, jelenleg áll. Tervezték még játszótér építését, járda helyrehozatalát is. Ám most nem az építkezésre koncentrálnak. Ugyanakkor pályázaton, a Magyar falu programon indulnak, a Zsigárdi út egy szakaszának rendbetételére.

– Újra kell gondolnunk a költségvetésünket, mivel nem tudhatjuk, mennyire és hogyan kell segítenünk a falu lakóit, köztük a szociálisan rászorulókat. Nagyobb településeknek talán nem jelent akkora terhet, nekünk viszont nehézséget okozhat majd egy első hallásra kicsinek tűnő probléma is. Másoknak alapdolognak számíthat az egyszer használható edények, tárolók megvásárlása, amelyben az időseknek és a szociálisan rászorulóknak kell szállítanunk az ételt. Törvényileg előírt ezek alkalmazása. Pár napig valóban nem jelent gondot a beszerzés, ám ha elhúzódik a járvány vagy több rászoruló lesz, akkor ez jelentős költség lehet egy kisebb faluban. Ezen nem tudunk – nem is akarunk – spórolni. A közeljövőben tervezett közösségi rendezvényekre szánt keretet inkább a kötelező, járványmegelőző-feladatokra és szociális tartalékok képezésére fordítjuk. Mivel a lakók védelme mindennél fontosabb – fogalmazott Singula Ferencné.

Alsórajk

Alsórajkon is hasonló szellemben tervezi a jövőt a falu vezetése. A község, ahol szinte egymást érték korábban a közösségi programok, most a falubeliek egészségügyi állapotának megóvását tartja szem előtt. Marton Nóra Ibolya polgármester azt mondta: jó ideig nem rendeznek eseményeket.

– Már a március 15-i ünnepséget sem tartottuk meg. S nincsenek szabadtéri programok sem. Pedig korábban terveztük az önkormányzat épülete mögötti területen egy olyan gyümölcsös létesítését, amelyben a három év alatti apróságok szülei ültettek volna fát, gyermekeik tiszteletére. Eltolódik ez is, csakúgy, mint a játszótér környezetének virágosítása, díszítése – szintén közösségépítő program keretében. A nyári programok tekintetében pedig biztosat nem lehet, nem is célszerű most mondani. A lakók mindennapjainak tőlünk telhető segítése most (is) mindennél fontosabb – közölte Marton Nóra Ibolya.