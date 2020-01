A Zalai Hírlap „ZALAI TÁJAKON” fotókiállításnak képeihez – a sorozat folytatódik

Kint deresek a fák, hideg van, meglehetősen rosszkedvűen jöttem ma dolgozni. Ezekről a képekről meg sugárzik a nyár, napfényben ragyogó házakat, virágokat, tájakat látni, s egyből jókedvem lett – mondja a színház egyik dolgozója, amikor végzünk a kiállítás képeinek felrakásával. Este, a megnyitón sokan faggatnak a képek mögötti történetekről, mert, hogy biztosan izgalmas körülmények között készültek a felvételek.

Való igaz, magam is sokszor elképzeltem, hogy milyen lehetett egy-egy történelmi pillanat. Például, említhetném Beleznánál a mostani szelíd erdőt, ahol egykor Zrínyi-újvár állt, amit 200 ezres török sereg rombolt le. Merre állomásozhatott, vonulhatott a tájban a tengernyi had? A zalaistvándi öreg malom tavába pedig szinte megláttam Hanyi Istókot, Jókai Mór Névtelen vár című művének szereplőjét, a regény ugyanis a közeli Zalabér környékén játszódott, de mára ilyen víz csak itt maradt meg. A képek meséjét folytathatnám a vétyemi ősbükkös jeles fájával, az „Ős” vezérrel, melynek magassága 49 méter, össztömege 45 köbméter, s akkora a mellé álló ember, amikor megsimogatja északi oldalán a bársonyos, zöld mohát, mint egy kis hangya…

Ahány falu annyiféle kép, s valóba annyi történet is, valóságos kincseket rejtenek a zalai falvak. Ezt – azon túl, hogy én is faluban voltam gyermek – igázóból a kilencvenes évektől fedeztem fel, amikor lapunk a Hevesi színház stábjával, s operett gálájával évekig járta a megye községeit. Ezek a pillanatok örökre belém ívódtak, s lettek érzelmi megalapozói annak a riportsorozatnak, amelynek hozadéka a Zalai tájakon című riportkönyv, amelyben 116 falu élményei sorakoznak, s most a Hevesi színház nézőtéri előcsarnokában látható kiállítás, melynek történetei tavaly íródtak, s képei is zömében 2019-ben készültek.

A paravánokon azonban láthatók Zala azon nagy tájai is, amelyek mellett nem lehet elmenni úgy, hogy az ember ne örökítse meg legújabb vonásaikat. Mert ezek a tájak mindig mások, szinte játszanak a látogatóval! Talán ezerszer is láttam már, de egyszer sem volt ugyan olyan a Kandikó tető panorámája, vagy Nagykapornak völgye és két tornyú temploma, netán Egervár a sárvíz völgyével, a veszprémi megyeszélen a Rezi-, a Várvölgyi medence, a határszélen a Mura, szeszélyes kanyarulataival, Balatongyörökön a Szép kilátó, a Keszthelyi-öböl a gyenesdiási kilátóból. Minden falu más, s annyi írnivaló van a legkisebbről is, mint a legnagyobbról, csak mindig máshova kell bekukkantani, s másokkal beszédbe elegyedni. A csöppnyi Valkonya, vagy Márokföld élményei voltak talán a legszebbek, amelyeket megéltem, s papírra vethettem.

A „Mert az Ön faluja is rajta van a térképen!” turisztikai falu sorozatban eddig 148 község szerepelt. Tizenegy településről már másodszor íródott riport a 2015. őszi sorozatkezdés óta. Az elmúlt néhány évben ezek a községek ugyanis annyi új dolgot produkáltak, hogy fontosnak tartották megmutatni a világnak. Sokan vélik úgy, hogy aki bezárkózik, ahhoz legközelebb már nem zörgetnek be. A látogatók oda mennek, ahol szíves a vendégfogadás, ahol örülnek annak, hogy érdeklődnek a település látnivalói iránt, ahol hírt adnak az újdonságokról.

A Zalai Hírlap turisztikai sorozata az idén is folytatódik. A Zalai tájakon fotókiállítást a sorozat idei nyitányának szántuk, hogy láthassák a képeket a gyönyörű Zaláról azok is, akikhez eddig még nem jutottunk el a sorozatunkkal. Minket, személy szerint engem is minden kis falu érdekel. Szívesen barangolnék olyan falvakban is, ahol tájegységi szinten lehetne folytatni a sorozatot. Úgy vélem például, hogy a Trianon után árván maradt hetési kis falvak, Bödeháza, Gáborjánháza, Zalaszombatfa és Szijártóháza néprajzi szempontból valóságos kincsei a vidéknek. Mint, ahogy a Kerka mente településeit is mindig izgalmas felfedezni. Aztán ébrednek a nagyobb városok, falusi hagyományaikat, értékeiket még őrző városrészei is. Az elmúlt években például kifejezetten kérte a találkozást Zalaszentgrót csáfordi városrésze, ahol egy izgalmas hegybejáráson vettünk részt, s kiderült, hogy a leglátványosabb történelemi emlékeik, mint a Batthyány kastély és a Zala kőhídja is csáfordi területen álltak, fotójuk pedig itt látható a kiállításon. Zalaegerszegen már hívtak bennünk a turizmusukért sokat tevő csácsbozsokiak, ahol a történelmi emlékeken kívül a szőlőhegyen kanyarog az új, egyre kedveltebb Horhosok útja túraút, de ilyen szempontból izgalmas lehet Nagykanizsán a vendégváró Miklósfa, s folytathatnám a sort hosszasan.

A zalai táj természeti és épített környezetének felfedezése végtelen lehetőségekkel kecsegtet, s nem utolsó sorban ezernyi fotótémát ad. Ezt azért fontos említeni, mert minden riporthoz száz fotót is mellékelünk minden faluról, amelyek a zaol.hu hírportálunkon jelennek meg. Az emberekkel való találkozás pedig erősíti azt az érzést, hogy mindenki otthon érezheti magát ezen a szelíd tájon!