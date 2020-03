A Zalai Hírlap ajándéka az előfizetőknek

Egy hónappal ezelőtt kevesen sejtették, hogy mindennapi életünk ilyen mértékű fordulatot vesz. A koronavírus okozta járvány hatására minden megváltozott.

Aki teheti, otthon marad, onnan követi a híreket. Többet olvasunk, keressük az információt, a hiteles forrásokat.

Köszönjük minden olvasónknak, hogy kitartanak mellettünk a járvány idején is, azt, hogy nekik nap mint nap továbbra is a Zalai Hírlap a fő információforrásuk. Ezért is szeretnénk megajándékozni most minden előfizetőnket. A járvány, a veszélyhelyzet ideje alatt ezentúl minden Zalai Hírlap előfizető díjmentesen, ajándékként kapja tőlünk nyomtatott újságja mellé a lap digitális számát, melyet egy előfizetéssel két digitális eszközön tud elérni. Így a családon belül egyszerre többen is olvashatják a Zalai Hírlapot, és a lapot szükség esetén az interneten keresztül is bárhonnan elérhetik az új szolgáltatáson keresztül.

Ehhez mindössze annyit kell tenniük, hogy a zaol.hu hírportálon – az erre a célra kialakított felületen: zaol.hu/napilap – beírják az előfizetés megkötésekor megadott nevet, és az előfizetői azonosító számot (a számlán szereplő ügyfélkódot).

Ez a mi ajándékunk, mi ezzel tudjuk a veszélyhelyzet idején segíteni Önöket.