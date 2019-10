A zalai erdők kincse, a gímszarvas

A messzi földön híres zalai erdők kincse a gímszarvas, s hogy ez sokáig így is maradjon, az állomány észszerű csökkentésére van szükség.

Ezt Hopp Tamás, a Zalai Gímszarvasért Alapítvány kuratóriumának elnöke mondta lapunknak, akivel az éppen zajló gímszarvasvadászati szezon apropóján beszélgettünk.

– Habár a gímszarvas Európa valamennyi pontján fellelhető, túlzás nélkül mondhatom, a legszebb példányok itt, Magyarországon, Tolna, Baranya, Somogy, Vas és Zala megyében élnek – szögezte le beszélgetésünk elején Hopp Tamás. – A minőséget általában azzal mérjük, hogy az agancsok a bírálatok során milyen pontszámokat érnek el. Az 1971-es vadászati világkiállításon a Lenti közelében egy évvel korábban elejtett Schuster-féle bika volt a világrekord 251 ponttal. 1972-ben egy újabb bika, a Paul Riegel német vadász által szintén Lenti környékén elejtett állat plusz egy pontot vert rá az előbbire, s az is világrekord lett. Azaz két egymás után következő év rekorder bikáját Zala adta, ami azt hiszem, többet mond mindennél. Ha pedig csak a 240 pont feletti, kapitális agancsú bikákról beszélünk, akkor ezek közül a legtöbb, összesen 83 a megyében esett. Somogyban negyvenvalahány, a többi megyében pedig ennél is kevesebb. Hogy ez minek köszönhető? Sokan osztják azt a nézetet – magam is hajlok erre –, hogy mivel Zala az Adria felől nyitott, normál évben sok a csapadék, 900 milliméter feletti, ami miatt dúsabb a növényzet és tovább tart a vegetáció, így bő egy hónappal tovább tud a természetben táplálkozni a szarvas. Ettől jobb lesz a kondíciója, a jó kondíció pedig szebb agancsot eredményez. Én ebben látom a zalai szarvas kiválóságának okát, mindamellett, hogy természetesen, a többi említett megyében is nagyon szép trófeák születtek az elmúlt években. A legutolsó világrekord bikát Karapancsán lőtték meg, ott, ahol a Duna kifolyik az országból, ez 271 pontos volt már. Aztán volt egy szálkai és egy pusztakovácsi világrekord is, tehát a 20. században öt magyar világrekordot regisztrálhattak – ismertette.

A szakember elmondta: a gímszarvasállomány nagyságáról megoszlanak a vélemények, hiszen nem állnak rendelkezésre egzakt adatok. A vadászati törvény Zalában 5000 darab körüli állományt ír elő, aminek azonban szerinte a két-, két és félszerese él. Hogy ez jó-e, vagy sem, sok, vagy kevés, arról megint csak lehet vitázni.

– Nekem az a véleményem, hogy a szarvasállományt a felére kellene csökkenteni, mert úgy a minősége még jobb lenne – jelentette ki Hopp Tamás. – Ebben sokan nem értenek egyet velem, volt, aki azt mondta, hogy én ki akarom irtani a zalai szarvast, de ez nem igaz, sőt: szeretném megmenteni. Ehhez véleményem szerint a megyei teríték évenkénti maximum 10 százalékos növelésével fokozatos létszámcsökkentés kell, ugyanis a szarvasra fogott vadkár egyre több, ami miatt a nem vadászok szemében bizony előbb-utóbb szálka lesz a faj. Pedig a vaddisznó egészen biztosan sokkal több kárt csinál, de nem olyan látványosan, mint a szarvas. Ezért az emberek általában a szarvassal azonosítják a vadkárt. Másrészt azt ma senki sem tudja megmondani (mivel azt sem tudni pontosan, hány szarvas él a megyében, mert az adatok közlése senkinek sem érdeke), hogy meddig képes a zalai erdők cserjeállománya eltartani az itt élő szarvasokat. Az állatok kondícióján még nem látszik, hogy baj lenne, de ha már látszani fog, akkor már igen nagy lesz a baj. Én attól félek, már nincs messze az idő, amikor az állomány számára szűk lesz az élőhely. Zala jelenlegi erdői feleekkora állományt sokkal biztonságosabban tudnának eltartani.

Ami a vadászatot illeti: Hopp Tamás úgy véli, a felső középkorú bikák közül kellene kevesebb bikát meglőni, esetükben jó lenne mértéket tartani, hadd erősödjenek még tovább. Ez azonban már a vadásztársaságok, a vadászok döntési körébe tartozik.

– Hagyni kell a bikákat megöregedni, egy 13-14 éves kifejlett, jó erőben lévő állat tud csak igazán szép és impozáns agancsot produkálni – tette hozzá a Zalai Gímszarvasért Alapítvány elnöke. – Ezt igazolja az is, hogy 2001-es Torrego-féle bika 15 éves volt, közel 16 kilogrammos aganccsal. Tudni kell, hogy a gímszarvas január végén elhullatja agancsát, s az újat fél év alatt növeszti meg, ez havonta átlagosan másfél kilogrammos csontnövekményt jelent, ami óriási biológiai teljesítmény. Ehhez kell a jó kondíció, a megfelelő mennyiségű táplálék és a nyugalom. Ha nincs nyugalom, nincs megfelelő agancsfejlődés sem – emiatt nem jó, ha pénzéhes emberek február-márciusban az erdő fái között űzik, kergetik a szarvast, hogy hullajtsa el a fejdíszét.

Hopp Tamás kérdésünkre azt válaszolta: ő maga nem sok szarvast lőtt, annál többet lövetett.

– A szarvas az erdők királya, az ország legnagyobb testű vadja, impozáns látvány, ezért vadászata nagy élmény vendégvadásznak és kísérőnek egyaránt – fogalmazott a szakember, aki 35 éven át foglalkozott vadásztatással.

– Tömény izgalom és adrenalin, a bikák bőgése olyan igazi ősi hang, ami másutt nem nagyon hallható, és aki ért a szarvashíváshoz, az egészen jól „elfelesel” a bikával. A legtöbb vadász maximum egy bikát lő meg a szezonban, mert azért ez nem olcsó mulatság, de a többség számára az az egy hét, amit a megyében töltenek, az év legszebb hete. Maga a koronás vad elejtése pedig az adott pillanatban egyszerinek és megismételhetetlennek tűnik, még akkor is, ha a vadász minden évben újra és újra részese lehet az élménynek.