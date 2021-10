A zalai Cságoly Laura nyerte az EuroSkills-viadalt

Cságoly Laura, az Asbóth-iskolában végzett kozmetikus aranyérmes lett a Grazban megrendezett EuroSkills versenyen. Ezt a megmérettetést a szakmák Európa-bajnokságaként is emlegetik.

Cságoly Laura 2018-ban végzett a – mostani nevén – Zalaegerszegi SzC Keszthelyi Asbóth Sándor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban. Már diákként is kitűnt tehetsége és szakmai ismereteinek mélysége révén.

– Laura érettségi után jött hozzánk tanulni, és hamar kiderült, hogy rendkívül tehetséges és szorgalmas, illetve nem csak ügyes, de okos is – idézte fel Linhart Rita, az iskola stratégiai és versenyeztetési igazgatóhelyettese.

– Először még tanulóévei alatt indítottuk a Szakma Kiváló Tanulója versenyen, amit megnyert. Ugyanabban az évben volt még egy selejtező verseny, melyet szintén megnyert, így a Skills-es vonalra is rá tudtuk állítani. Laura 2019-ben kiválósági éremmel tért haza a világ legnagyobb szakképzési viadaláról, az akkor Kazanyban megrendezett WorldSkills versenyről. Az idén szeptember közepén lezajlott EuroSkills-ig hosszú út vezetett, folyamatos tanulással és gyakorlással.

A versenyt eredetileg tavaly januárban rendezték volna meg, de a pandémia miatt végül most szeptemberben valósulhatott meg. – A változások miatt nagyon nehéz volt a csúcsformát a verseny időpontjára igazítani – folytatta Linhart Rita.

– Ez is olyan, mint egy sportverseny, nem mindegy, mikor van valaki a legjobb passzban, mikor a legerősebb a motivációja és a kitartása. Most szeptemberben meg voltam győződve, hogy Laura csúcsformában van, és féltünk, hogy ismét elhalasztják a viadalt. A versenyzőknek a szépségápolás minden területét ismerniük kell, a feladatok jóval sokrétűbbek, mint azok a kihívások, amik a hétköznapokban várnak egy kozmetikusra. A sminkes, a dekorkozmetikus, a körmös és a testkezelő tevékenységeket is magas színvonalon kell tudniuk.

Laurát több szakember készítette fel, illetve a munkát a ZSzC is segítette. S aztán elérkezett a többnapos verseny ideje. – Az első napomon komplex női kezelést kellett végezni, ez négyórás munka volt – emlékezett Cságoly Laura. – Arckezelésből, szempillafestésből és francia manikűrből állt a feladat. Ezt követte a délutáni forduló, amikor a Super power (szupererő)-témában kellett körömdíszítést készíteni.

A második napon volt a számomra – és sokak számára – a legnehezebb kezelés, ami ki is mozdított a komfortzónámból, hiszen férfi volt az alany: arcés hátkezelést, valamint pedikűrt kellett megcsinálni. Ez szintén négyórás modul volt. Ezt követően, délután pedig műszempillát kellett építeni babafejen. Az utolsó napon volt még cukorpasztás szőrtelenítés, majd délután ismét a Super power-téma került elő, ekkor sminket kellett készíteni ebben a témában.

A versenyzők csak a megmérettetés előtti napon tudták meg a négy témát, melyek közül egy szerepelt aztán a versenyen, tehát csak pár órájuk volt, hogy kitalálják a fantáziasminket és a körömdíszítést, miközen ügyelniük kellett arra is, hogy ezek összeillők legyenek. A modellel csak a versenyen találkoztak, ott ismerhették meg a bőrét, arcformáját, haja és szeme színét – így sok kihívást jelentett a feladat. Cságoly Laura ugyan biztos volt tudásában és teljesítményében, de a győzelem meglepetésként érte:

– Egy épületasztalos versenyző előttem győzött a saját szakmájában, őt kérdeztem, milyen volt a dobogóra állni. Azt mondta: fantasztikus élmény. Amikor felhívtak bennünket, az első három helyezettet, még nem tudtuk, hogy ki melyik fokra léphet, de már ez is nagyon jó érzés volt. Vittem magammal a magyar zászlót és izgatottan vártam.

Annyira ugyan nem izgultam, mint anno az SZKTV-n, mert ott szinte összeestem a felfokozott várakozástól. Az eredményhirdetésen nem azokkal találkoztam, akikre a legjobbak között számítottam. Aztán nagyon gyorsan lezajlott minden – és örök élmény marad. Cságoly Laura napjai a verseny óta is munkával telnek.

Gyenesdiáson dolgozik, Németh Nikolettával együtt, utóbbi egyébként 2009-ben az első magyar kozmetikus volt, aki kijutott WorldSkills versenyre. Laura a közös munka mellett az év elején elvégezte a sminktetováló tanfolyamot is, most pedig a kozmetikus szakma ezen ágában is szeretne több ismeretet és gyakorlatot szerezni. Illetve újabb kihívások is várnak rá, hiszen a következő keszthelyi versenyző felkészítésében már ő is részt vesz majd.